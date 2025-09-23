Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 24 de septiembre, y son diez los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico en distintos momentos de la jornada. Esto tiene que ver con tareas de mantenimiento preventivo que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.