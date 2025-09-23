Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles
Según el cronograma establecido por Edemsa, el servicio se verá afectado en diez departamentos de Mendoza en distintos momentos de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 24 de septiembre, y son diez los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico en distintos momentos de la jornada. Esto tiene que ver con tareas de mantenimiento preventivo que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, habrá cortes de luz en Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este miércoles 24/9
Ciudad
- Entre calles Jorge A. Calle, Granaderos, Ferroviarios Argentinos y Huarpes. En calle Bolivia, entre Jorge A. Calle y Santa María de Oro. De 8.00 a 10.00 h.
Guaymallén
- Entre calles Bandera de los Andes, Tapón Moyano, Adolfo Calle y Corrientes y zonas aledañas; Capilla del Rosario. De 9.45 a 13.45 h.
Las Heras
- En calle Victor Hugo, entre Los Pinos y Tulumaya y áreas adyacentes; La Primavera. De 10.00 a 14.00 h.
- En Ruta Nacional N°40, en el Barrio La Colmena y zonas aledañas; Capdeville. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Las Lágrimas, Polvosa, Proyectada H243 y Proyectada H206 y zonas aledañas; Capdeville. De 11.00 a 15.00 h.
Lavalle
- Entre calles Costa Canal, Chacón, Vallet y Ruta Provincial N°24 y zonas aledañas; El Chilcal. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En la intersección de calles Lamadrid y Cipolletti y áreas adyacentes; Vistalba. De 8.45 a 12.45 h.
Maipú
- Entre calles Laprida o callejón Ulises, Maza, San Zenón y San Antonio y zonas aledañas; Lunlunta. De 14.30 a 18.30 h.
Cortes en el Valle de Uco y el sur provincial
Tunuyán
- En calle Clodomiro Silva, entre José Lencinas y Clos de Los Siete, afecta Viñas y Nogales S.A. y zonas aledañas; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Reina, hacia el norte de Ruta Provincial N°92; Las Rosas. De 10.00 a 13.00 h.
- En Ruta Provincial N°89 Entre Calle Benigno Aguirre Y Escuela Francisco Javier Morales, Afecta Bodegas Boutique Pócima Y Villa Seca; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
Tupungato
- En calle El Álamo, entre bodega Bousquet y Ruta Provincial N°89; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles El Zanjón, San Francisco, Calle N°6 y Zardini y áreas adyacentes; El Usillal. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Los Carolinos, Olivos, Avecilla y La Primavera; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Chalet Sin Techo, entre Ruta Nacional N°143 y Zabatieri; Los Claveles. De 15.15 a 19.15 h.
Malargüe
- En Ruta Nacional N°40, hacia el norte de calle Las Bardas, afecta Parajes El Chacay y La Junta. De 9.00 a 13.00 h.