Después de seis años, vuelve a la Ciudad de Mendoza uno de los eventos más esperados

La Ciudad de Mendoza confirmó el regreso de un esperado evento : la Peatonal del Vino 2025, que se realizará el sábado 15 y domingo 16 de noviembre desde las 19 horas en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico. Se trata de la primera edición tras seis años de ausencia, ya que la última se había llevado a cabo en 2019 con más de 100.000 asistentes.

Durante dos noches, mendocinos y turistas podrán disfrutar de más de 100 etiquetas de vinos locales, propuestas gastronómicas, espectáculos artísticos y un espacio VIP exclusivo. Además, se espera la presentación de artistas de primer nivel, cuyo line up será anunciado próximamente. La entrada será libre y gratuita, aunque las degustaciones se realizarán con cuponeras anticipadas que ya están disponibles en la plataforma Venti.

La Peatonal del Vino 2025 regresa a la Ciudad de Mendoza con novedades.

La edición 2025 contará con 32 stands de bodegas de Mendoza, que ofrecerán una amplia variedad de varietales. Para garantizar la mejor experiencia, se habilitarán al menos 5.000 degustaciones diarias, con diferentes opciones de preventa y la posibilidad de adquirir cuponeras en el mismo predio.

La primera preventa ya está activa : $10.000 por dos degustaciones y $20.000 por cuatro, incluyendo en todos los casos una copa de vidrio de regalo. Los tickets pueden adquirirse para cualquiera de las dos jornadas.

peatonal del vino1 La Peatonal del Vino 2025 regresa con novedades en Mendoza. Prensa

Innovación tecnológica en Ciudad de Mendoza

Como novedad, la edición 2025 incorporará a “Dionisia”, una asistente virtual desarrollada junto a la empresa India. Esta herramienta basada en inteligencia artificial brindará información sobre el evento y recomendará actividades culturales y gastronómicas de la Ciudad a través de WhatsApp, ofreciendo una experiencia más interactiva para los visitantes.

Con el apoyo de Galicia y Pepsi como main sponsors, la Peatonal del Vino 2025 busca consolidarse no sólo como un espacio de disfrute en torno al vino, sino también como un punto de encuentro cultural y turístico que reafirma a Mendoza como Capital Internacional del Vino. El evento es organizado por la Ciudad de Mendoza y producido por Nero Producciones.