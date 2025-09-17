La particular propuesta de la Ciudad de Mendoza para empezar la primavera

La Ciudad de Mendoza invita a vecinos y turistas a disfrutar de una visita guiada por la Reserva Natural Divisadero Largo el próximo domingo 21 de septiembre.

La Reserva Natural Divisadero Largo abre sus senderos para una visita guiada de primavera en la Ciudad de Mendoza.

La Ciudad de Mendoza dará la bienvenida a la primavera con una actividad especial en la Reserva Natural Divisadero Largo. El domingo 21 de septiembre, a partir de las 10 hs, se realizará una visita guiada que permitirá recorrer senderos, conocer la flora y fauna autóctona y contemplar los paisajes característicos del Piedemonte mendocino.

La propuesta está pensada para vecinos, vecinas y turistas que busquen vivir una experiencia al aire libre, combinando recreación con aprendizaje. Durante la caminata, especialistas compartirán conocimientos sobre geología, biodiversidad y el valor de preservar este ecosistema, que conserva reliquias naturales de más de 200 millones de años.

El itinerario tendrá como meta la cascada del arroyo Divisadero, ofreciendo un cierre escénico y memorable. La participación requiere inscripción previa a través del enlace oficial.

Para más información, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al +54 9 261 5949985 o al correo electrónico [email protected]. El punto de encuentro será en la Reserva Natural Divisadero Largo, ubicada sobre la Ruta Provincial 99 en Ciudad.

tour divisadero ciudad La Ciudad de Mendoza y una propuesta para disfrutar la naturaleza. Prensa Ciudad