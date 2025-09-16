Cayó una pareja que atacó con armas blancas a dos adolescentes en el Parque San Martín

La pareja sospechosa fue detenida en las cercanías del Parque General San Martín. Les secuestraron dos armas blancas y quedaron a disposición de la Justicia.

Una pareja fue detenida este lunes luego de agredir con armas blancas a dos adolescentes en las inmediaciones del Parque General San Martín, en la Ciudad de Mendoza. Las víctimas debieron recibir asistencia médica y realizaron la denuncia en el Polo Judicial Penal.

El hecho ocurrió cerca de las 18, cuando las cámaras de seguridad del parque registraron a un hombre y una mujer agrediendo a dos jóvenes en la zona del Paseo Camino del Medio y Ruiz Leal.

La detención de la pareja Tras el aviso, personal policial que patrullaba el lugar en biciclos acudió y logró la aprehensión de los sospechosos en la intersección de Capitán Fragata Giacchino y Boulogne Sur Mer.

Los detenidos, ambos de 25 años, llevaban un cuchillo tipo asador y una navaja, que fueron secuestrados. Las víctimas fueron atendidas por personal de salud y trasladadas para radicar la denuncia correspondiente.

FotoJet - 2025-09-15T212632.466 El sujeto detenido y las armas blancas incautadas. Gentileza.