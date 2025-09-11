La salvaje paliza que sufrió una mujer con su bebé en brazos: el detenido quedó complicado

La situación de un hombre acusado de golpear brutalmente a su pareja con varios objetos, mientras tenía en brazos a su hija de 8 meses, se complicó luego de que le dictaron la prisión preventiva . El sujeto, apodado como el Castor se encuentra imputado por la brutal paliza en contexto de violencia de género .

El dictamen fue ventilado días atrás por el juez Juan Manuel González Pina , en una audiencia en la que la ayudante fiscal de Violencia de Género Gabriela Arriagada presentó las pruebas recolectadas y reconstruyó el hecho, solicitando que le impusieran al sospechoso la medida cautelar.

El caso de violencia de género se registró el 13 de agosto en el distrito de Coquimbito , Maipú , en el domicilio que compartía la pareja, con su hija de 8 meses, cuando el detenido recibió una notificación del Equipo Técnico Interdisciplinario ( ETI ), que provocó la furia del acusado.

El Castor , de 29 años, salió al patio de su casa para buscar un pedazo de manguera y lo utilizó para agredir a la víctima en repetidas ocasiones, lesionándola en sus piernas, mientras la echaba del lugar.

Mientras continuaban las agresiones, la mujer insistió en que la dejara retirar sus pertenencias y aprovechó para tomar en brazos a su hija. Al momento de intentar dejar la propiedad, el imputado volvió a golpearla, esta vez con un palo de escobillón con el que le dio dos golpes en la espalada.

No conforme con eso, el Castor tomó un tronco con el que comenzó a golpear a la mujer de forma reiterada, provocando que cayera al suelo junto a la bebé.

Las hostilidades no se detuvieron allí. La reconstrucción policial indica que el acusado siguió golpeando a su pareja en la espalda y brazo izquierdo mientras continuaba en el piso e intentaba proteger a su hija.

Amenaza de muerte y duras lesiones

Una vez el agresor terminó con el ataque, se retiró a la casa colindante, donde se subió a un vehículo para abandonar la escena. Sin embargo, antes de irse amenazó de muerte a la víctima: "Aprovechá y andate rápido, porque si vuelvo y estás, te mato". Fuentes policiales indicaron que estas palabras le generaron un importante "temor real y fundado", surge del expediente.

Más allá de los fuertes daños psicológicos, a raíz del ataque, la mujer agredida presentó graves heridas: una fractura en el codo derecho y varios hematomas, moretones y raspones de gran tamaño en distintas partes del cuerpo. El informe médico indicó que el tiempo de curación de dichas lesiones, e imposibilidad para trabajar, es superior al mes.

Después del hecho, el Castor fue detenido e imputado por los delitos de lesiones graves agravadas por relación de pareja preexistente, por mediar violencia de género y amenazas coactivas expresadas, todo en concurso real, en la causa que lidera la fiscal Valeria Bottini.

Un antecedente previo

Este sujeto ya había sido investigado por otra denuncia de lesiones en contexto de violencia de género, radicada en el año 2024, proceso que todavía se encuentra en trámite. Ese caso también es instruido por la fiscal Bottini.