Golpeó a dos árbitros en un partido de inferiores, lo condenaron y cumplirá la pena en prisión

El año pasado, dos árbitros fueron víctimas de una agresión durante un partido entre Fray Luis Beltrán y Palmira , por las inferiores de la Liga Mendocina de Fútbol . El episodio quedó filmado y las imágenes complicaron a dos colaboradores del club jarillero, quienes terminaron imputados. Ahora, la Justicia condenó a uno de ellos y cumplirá la pena en prisión.

Se trata de Fernando Exequiel Martos , de 39 años, quien al momento del ataque se desempeñaba como delegado de las categorías juveniles de la institución aurinegra, y se encontraba imputado en el expediente junto a Emanuel Ríos , un ayudante de campo de la categoría 2011 de Palmira, quien también protagonizó el hecho en el estadio Rafael Alonso .

Este miércoles, Martos debía enfrentar el debate en su contra, pero, en la previa, a través de su defensor acordó con el fiscal Correccional Gustavo Stroppiana , quien lidera la causa, resolver su situación mediante un juicio abreviado .

Fernando Martos, el delegado de las inferiores de Palmira que fue condenado por la agresión.

De esa manera, el acusado confesó la autoría del hecho frente al juez Sebastián Sarmiento , quien le dictó una pena de seis meses de encierro por los delitos de lesiones leves dolosas en concurso real con amenazas simples, tal como lo habían pactado las partes.

Más allá del leve castigo, el magistrado del Juzgado Penal Colegiado N°1 le declaró la reincidencia, ya que contaba con un antecedente penal: en 2019 recibió una condena condicional por una causa de amenazas agravadas. Debido a eso, Martos deberá cumplir la totalidad de la pena impuesta de manera efectiva, es decir, tras las rejas.

Por su parte, las actuaciones en el expediente continuarán, debido a que aún no se resuelve la situación del coimputado, Emanuel Ríos, explicaron las fuentes judiciales consultadas.

La agresión a los árbitros

El episodio que originó la investigación tuvo lugar durante la tarde del domingo 7 de abril del año pasado, en una jornada que enfrentaba a las octavas, novenas y décimas divisiones de Fray Luis Beltrán y Palmira, en la cancha del equipo del este maipucino.

Fue durante el cruce por la décima división que los árbitros decidieron suspender el partido cuando faltaban cinco minutos para el final, a raíz de los fuertes insultos y gritos por parte de algunos padres de los jugadores.

Embed - Agresión a los árbitros en el futbol de inferiores de Mendoza

Fue en ese momento, mientras los colegiados se retiraban del césped, que Fernando Martos ingresó al campo de juego, abordó a uno de los jueces y le propinó un puñetazo en la nuca. Acto seguido, el árbitro cae al piso mientras se toma la cabeza.

A partir de eso, Ríos también se hizo presente junto a otros miembros del cuerpo técnico de Palmira y, en el tumulto, le dio un cabezazo a otro de los integrantes de la terna arbitral, quien luego también recibió un puñetazo por parte de Martos.

Antes de salir de la cancha, Martos se acercó nuevamente al primer referí que golpeó y lo amenazó, sin saber que eso luego iba a complicar su situación en el expediente.

Fuerte repudio por la agresión

Debido a la viralización del video del ataque a los árbitros, el caso generó indignación y un fuerte repudio en el ambiente del fútbol local. Incluso, desde la LMF decidieron expulsar de por vida a Martos y Ríos, en una sanción que fue considerada "histórica" por el presidente Omar Sperdutti.

Asimismo, tras el hecho, el Ministerio de Seguridad y Justicia emitió un comunicado explicando que solicitaron que el delegado y el ayudante de campo de Palmira no puedan ingresar a ningún evento deportivo del país, por tiempo indeterminado.