Condenaron a un peligroso delincuente que perpetró dos asesinatos en Mendoza

Alexander Guido Exequiel Saravia Herrera , más conocido como Chino o Chinito , llegó a ser uno de los prófugos más buscados de Mendoza al quedar en la mira de las autoridades como el autor de dos asesinatos ocurridos entre 2022 y 2023. Poco más de dos años después de su captura, confesó los crímenes y terminó recibiendo una dura condena .

El delincuente era considerado "peligroso" por sus abundantes antecedentes y por los diversos delitos que le sindicaban en las zonas del barrio 8 de Abril de Las Heras y el oeste de Ciudad de Mendoza : tiroteos, amenazas y hasta robos, entre otros hechos. Además, siempre solía portar armas de alto calibre, preparado para cualquier conflicto que le podía surgir en las calles.

Sin embargo, comenzó a tomar notoriedad luego de que lo marcaron como el autor del homicidio de Santiago Manuel Robledo Ibaceta , alias el Ñoqui , ocurrido el 18 de diciembre de 2022 en el barrio San Martín de Capital.

Mientras era buscado por ese asesinato, por el cual se llegó a pedir una recompensa de 1.350.000 pesos para concretar su detención, Saravia Herrera volvió a matar: fue el jueves 25 de mayo de 2023 cuando Brian Ortubia (22) fue acribillado de siete balazos en el barrio 12 de Mayo de Las Heras .

Ambas causas quedaron a cargo de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo y su equipo, que no tuvieron una tarea fácil para investigar los hechos de sangre. Es que ambos crímenes estuvieron motivados por fuertes conflictos barriales y se produjeron en sectores complicados del Gran Mendoza , por los testigos preferían guardar silencio y no exponerse a una posible represalia por parte del propio Chinito o de alguno de sus familiares.

Pese a eso, Saravia Herrera cayó el 4 de julio de 2023 en el barrio Pedro Molina de Guaymallén, cerca de la casa de su padre. Lo hizo ofreciendo una fuerte resistencia, enfrentándose a los tiros contra los policías de la División Homicidios, de Investigaciones, que fueron a detenerlo.

La dura sentencia contra el Chino

Así y todo, el Chinito terminó tras las rejas y luego de ser imputado por los dos asesinatos, iba camino a enfrentar un juicio por jurados. No obstante, la semana pasada su defensa acordó definir su situación mediante un debate abreviado, en el que reconoció haber matado al Ñoqui Robledo y a Brian Ortubia.

De esa manera, el juez Ramiro Salinas homologó el procedimiento y dictó la sentencia por la pena de 21 años y 6 meses por dos casos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego contra Saravia Herrera. Además, el magistrado del Tribunal Penal Colegiado N°2 le declaró la reincidencia, por lo que deberá cumplir con el castigo impuesto sin la posibilidad de acceder a beneficios carcelarios.

El asesinato en el oeste de Ciudad

El crimen de Santiago Ñoqui Robledo se produjo durante la noche del 18 de diciembre de 2022, frente a la manzana F del barrio San Martín. En esa ocasión, habían pasado algunos minutos de las 22 cuando dos sujetos llegaron a bordo de una moto de baja cilindrada hasta ese sector del popular complejo capitalino.

Los motociclistas se dirigieron hacia la víctima, quien estaba parado a pocos metros de su casa, y el acompañante disparó en dos oportunidades. Uno de los plomos le impactó a Robledo en el pecho y el otro en la pierna derecha.

El "Ñoqui" Robledo, ultimado a tiros en 2022.

Mientras los autores se daban a la fuga, la víctima fue asistida por familiares y trasladada hacia el Hospital Lagomaggiore a bordo de una moto. Sin embargo, nada pudieron hacer los médicos para salvarle la vida y sólo terminaron constatando su deceso.

Las averiguaciones y diferentes tareas investigativas permitieron sindicar al Chinito y su hermano, Agustín Saravia, como los autores de ese hecho de sangre. Por lo que ambos quedaron con pedido de captura a los pocos meses.

Acribillado en Las Heras

Tiempo después, mientras el Chino aún era intensamente buscado por el crimen de Robledo, un brutal asesinato sacudió a Las Heras. Fue el 25 de mayo de 2023, alrededor de las 16, cuando Brian Ortubia iba a realizar trabajos de albañilería y en el camino fue interceptado por un sujeto armado, quien comenzó a perseguirlo con una pistola calibre 9 milímetros en su poder.

Desesperado, el joven ingresó a una casa del barrio 12 de mayo, con la intención de refugiarse del agresor, manifestando a los gritos que lo querían matar. Sin embargo, el peligroso individuo lo siguió y le propinó siete disparos que le quitaron la vida en cuestión de minutos, quedando la víctima tendida en el patio de la propiedad.

Brian Ortubia fue acribillado de siete balazos en Las Heras.

Desde un principio, familiares de Ortubia, quien vivía en el barrio San Martín, apuntaron contra el Chino, con quien desde hace tiempo la víctima mantenía problemas

Pero eso no fue lo único que complicó a Saravia Herrera en el expediente, ya que también se sumó la declaración de la propietaria del domicilio donde Ortubia trató de ocultarse para protegerse y las imágenes de una cámara de seguridad de la zona que captó al sospechoso portando un arma de fuego.