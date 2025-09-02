Horror en Neuquén: quedó detenido tras ser acusado de matar a su bebé de 39 días

Un hombre fue imputado en la provincia de Neuquén acusado de asesinar a golpes a su bebé de 39 días . La Justicia dispuso que permanezca detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El sujeto, identificado con las siglas M.E.M ., está acusado de haber golpeado a su hijo de poco más de un mes, el sábado pasado en la ciudad neuquina de Centenario. Los politraumatismos que sufrió el bebé producto de la golpiza, le habrían causado la muerte.

De acuerdo con la investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el crimen se produjo el sábado pasado entre las 6 de la mañana y las 12:50 horas en la vivienda en la que el acusado convivía con su pareja y sus otros hijos menores. En ese lugar, según se reconstruyó, el hombre le habría aplicado una gran cantidad de golpes de puño al bebé.

El informe de autopsia realizado por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial confirmó que la víctima murió en el hospital de Centenario como consecuencia de múltiples traumatismos. Los médicos detallaron que el bebé llegó al nosocomio en brazos de su madre, quien declaró que su hijo murió tras caerse de los brazos de su padre.

Sin embargo, los profesionales constataron que las lesiones que aparecieron en la autopsia -en distintas partes del cuerpo, entre ellas un golpe en la zona del cráneo y otro en el abdomen- no son compatibles con la hipótesis del accidente doméstico.

“El fiscal precisó que todas las agresiones tuvieron entidad suficiente como para provocarle la muerte”, se lee en el informe del Ministerio Público.

Qué dijo el acusado tras ser detenido

Con base en la evidencia reunida hasta el momento, el acusado fue imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo, en carácter de autor. La imputación quedó firme tras la decisión del juez de garantías Marco Lupica Cristo, quien avaló la formulación de cargos y fijó medidas cautelares, como la prisión preventiva durante seis meses.

Durante la audiencia, M.E.M. negó haber agredido a su hijo y sostuvo que el deceso se debió a un accidente doméstico. “Fue un accidente; jamás le pegué a mis hijos”, dijo el imputado al hacer uso de la palabra. La defensa repitió la misma versión, asegurando que la muerte fue consecuencia de un descuido.

No obstante, el fiscal Azar indicó que existen indicios de que la mujer se encontraba en un contexto de violencia por parte del acusado. En esa misma situación habrían estado los niños que integran el grupo familiar, según relataron testigos entrevistados por el Ministerio Público Fiscal.