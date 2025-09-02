Liberaron al hombre acusado de secuestrar y abusar a una joven argentina en México

En las últimas horas, Salvador Zubirán Rabay, el hombre que estaba detenido desde fines de mayo acusado de haber secuestrado y abusado de su exesposa argentina , identificada como Priscila Sand, en México durante dos años, fue liberado.

Según trascendió, fue el magistrado Javier Raúl Ayala Casillas, integrante de la Séptima Sala Penal de la Ciudad de México, quien firmó su liberación a pesar de las acusaciones de violencia familiar y violación en su contra.

Según detalló Sand, su ex es un hombre poderoso, manipulador y violento , con recursos para ejercer un control absoluto sobre sus víctimas, incluso con apoyo o silencio cómplice de terceros.

A su vez, la joven lo definió como una persona con mucho poder, que se jacta de mover dinero en efectivo con su empresa, de portar armas sin permiso y de tener cierta protección judicial. “Dice que compró jueces, policías, ministerios públicos. Y yo lo vi manipular denuncias, inventar pruebas, usar contactos para perseguir a otras mujeres”, detalló.

Salvador tiene al menos 12 causas en distintas fiscalías desde 2006 y está acusado de lesiones culposas, daño de propiedad ajena, robo de vehículo, amenazas, violencia familiar, abuso y privación de la libertad.

Qué había denunciado Sand

La joven de 27 años había denunciado que durante dos años permaneció secuestrada en una casa vigilada con cámaras, micrófonos y sensores de movimiento, sin poder salir ni tomar decisiones.

El Desgarrador Relato De La Joven Argentina Secuestrada En México

Mediante sus redes sociales, la joven argentina relató que estaba controlada por nueve custodios armados que respondían a su esposo. Priscila indicó que Salvador la tenía completamente aislada y que no podía comunicarse con nadie. A su vez, aseguró que su esposo la golpeaba, la abusaba, la medicaba contra su voluntad y hasta la hizo tatuarse su nombre en varias partes de cuerpo. Afortunadamente, la joven logró escapar junto a su hijo.