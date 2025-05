“No vendan a mi hijo”: el desesperado pedido de ayuda de la argentina que fue secuestrada en México

En las últimas horas, Priscila Sand, la joven argentina de 27 años que había denunciado que su esposo la tuvo secuestrada durante dos años en México, publicó un nuevo video en sus redes sociales. En esta ocasión habló sobre la situación legal de su hijo y disparó contra dos jueces, quienes, según ella, habrían beneficiado a su esposo.

Sand había revelado que su esposo, identificado como Salvador Zubirán Rabay, era un hombre poderoso, manipulador y violento, con recursos para ejercer un control absoluto sobre sus víctimas, incluso con apoyo o silencio cómplice de terceros.

“Vengo una vez más a pedirles su ayuda. Esta vez por la situación legal de mi hijo. Tengo mucho miedo, miedo de que me lo quiten”, comienza el video que publicó Priscila en su cuenta de TikTok.

A su vez, la joven argentina apuntó contra dos jueces mexicanos que intervinieron en causas donde Zubirán Rabay fue denunciado. Priscila acusó de corruptos a la jueza María Cristina Torres Sánchez y al juez Andrés Miranda. “Se que Salvador entregó fuertes cantidades de dinero a estos jueces”, sentenció.

Video: el desgarrador relato de Priscila Sand

Por otro lado, la argentina que estuvo secuestrada en México señaló que su esposo la demandó para quedarse con la custodia de su hijo. “Me ha demandado para quedarse con la custodia de mi hijo, lo hace mientras tiene múltiples denuncias en su contra. Yo tengo miedo que vuelva a comprar jueces.”, expresó.

“Por favor, a los jueces que tienen esta demanda en sus manos, no vendan a mi hijo”, pidió desesperadamente Priscila. El texto que acompaña la publicación concluye: “¿Hasta cuándo vamos a permitir que los jueces se vendan al mejor postor? La justicia no debería tener precio. No más jueces corruptos. No más impunidad”.