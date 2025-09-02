Presenta:

Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong, conoce la hora exacta de lanzamiento en Steam para Argentina

El esperadísimo Hollow Knight: Silksong llega este 4 de septiembre y muchos fans están ansiosos por jugarlo.

Hollow Knight Silksong: conoce la hora exacta de lanzamiento en Steam en Argentina y el mundo

Hollow Knight Silksong

Hollow Knight: Silksong se perfila como uno de los lanzamientos más esperados de 2025. Team Cherry ha mantenido su estilo único: sin ferias ni grandes anuncios, solo un tráiler en su canal de YouTube y la fecha oficial de estreno: 4 de septiembre.

Pero, ¿a qué hora podremos empezar a jugarlo? Gracias a información filtrada por SteamDB, ya sabemos el momento exacto en que se activará el juego en Steam, al menos para Argentina y otros países de Latinoamérica y América del Norte.

Embed - Hollow Knight Silksong ¡YA TIENE FECHA DE LANZAMIENTO! Nuevo Tráiler Oficial

Hora de lanzamiento en Steam por países

Según la base de datos de Steam, los jugadores podrán acceder a Hollow Knight: Silksong en las siguientes horas:

  • Argentina: 11:00;
  • Bolivia: 12:00;
  • Brasil: 13:00;
  • Chile: 11:00;
  • Colombia: 09:00;
  • Costa Rica: 08:00;
  • Cuba: 10:00;
  • Ecuador: 09:00;
  • El Salvador: 08:00;
  • Estados Unidos (Washington D.C.): 10:00;
  • Estados Unidos (PT): 07:00;
  • Guatemala: 08:00;
  • Honduras: 08:00;
  • México: 09:00;
  • Nicaragua: 08:00;
  • Panamá: 09:00;
  • Paraguay: 10:00;
  • Perú: 09:00;
  • Puerto Rico: 10:00;
  • República Dominicana: 10:00;
  • Uruguay: 11:00;
  • Venezuela: 10:00;
  • España: 16:00.
Hollow2
El lanzamiento de Hollow Knight: Silksong obliga a otros estudios indie a retrasar sus juegos.

Detalles sobre el lanzamiento y precio

Team Cherry ya reveló el precio de Hollow Knight: Silksong, aunque el juego original se lanzó por 17,31 dólares, el nuevo título costará 20 dólares. Este precio da una "bofetada" a todos los grandes juegos y estudios que han publicado susu títulos en este 2025, entendiendo que Hollow Knight: Silksong se ha convertido en una excelente relación calidad precio.

Mientras tanto, los fans de la saga pueden marcar sus calendarios y preparar sus dispositivos para comenzar a jugar en la hora exacta según su país, asegurando así no perder ni un minuto de la nueva aventura de Hornet en el reino de Hallownest.

