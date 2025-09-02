Hollow Knight: Silksong, conoce la hora exacta de lanzamiento en Steam para Argentina

Hollow Knight: Silksong se perfila como uno de los lanzamientos más esperados de 2025. Team Cherry ha mantenido su estilo único: sin ferias ni grandes anuncios, solo un tráiler en su canal de YouTube y la fecha oficial de estreno: 4 de septiembre.

Pero, ¿a qué hora podremos empezar a jugarlo? Gracias a información filtrada por SteamDB , ya sabemos el momento exacto en que se activará el juego en Steam , al menos para Argentina y otros países de Latinoamérica y América del Norte.

Según la base de datos de Steam , los jugadores podrán acceder a Hollow Knight: Silksong en las siguientes horas:

Detalles sobre el lanzamiento y precio

Team Cherry ya reveló el precio de Hollow Knight: Silksong, aunque el juego original se lanzó por 17,31 dólares, el nuevo título costará 20 dólares. Este precio da una "bofetada" a todos los grandes juegos y estudios que han publicado susu títulos en este 2025, entendiendo que Hollow Knight: Silksong se ha convertido en una excelente relación calidad precio.

Mientras tanto, los fans de la saga pueden marcar sus calendarios y preparar sus dispositivos para comenzar a jugar en la hora exacta según su país, asegurando así no perder ni un minuto de la nueva aventura de Hornet en el reino de Hallownest.