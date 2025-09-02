Hollow Knight: Silksong, conoce la hora exacta de lanzamiento en Steam para Argentina
El esperadísimo Hollow Knight: Silksong llega este 4 de septiembre y muchos fans están ansiosos por jugarlo.
Hollow Knight: Silksong se perfila como uno de los lanzamientos más esperados de 2025. Team Cherry ha mantenido su estilo único: sin ferias ni grandes anuncios, solo un tráiler en su canal de YouTube y la fecha oficial de estreno: 4 de septiembre.
Pero, ¿a qué hora podremos empezar a jugarlo? Gracias a información filtrada por SteamDB, ya sabemos el momento exacto en que se activará el juego en Steam, al menos para Argentina y otros países de Latinoamérica y América del Norte.
Hora de lanzamiento en Steam por países
Según la base de datos de Steam, los jugadores podrán acceder a Hollow Knight: Silksong en las siguientes horas:
- Argentina: 11:00;
- Bolivia: 12:00;
- Brasil: 13:00;
- Chile: 11:00;
- Colombia: 09:00;
- Costa Rica: 08:00;
- Cuba: 10:00;
- Ecuador: 09:00;
- El Salvador: 08:00;
- Estados Unidos (Washington D.C.): 10:00;
- Estados Unidos (PT): 07:00;
- Guatemala: 08:00;
- Honduras: 08:00;
- México: 09:00;
- Nicaragua: 08:00;
- Panamá: 09:00;
- Paraguay: 10:00;
- Perú: 09:00;
- Puerto Rico: 10:00;
- República Dominicana: 10:00;
- Uruguay: 11:00;
- Venezuela: 10:00;
- España: 16:00.
Detalles sobre el lanzamiento y precio
Team Cherry ya reveló el precio de Hollow Knight: Silksong, aunque el juego original se lanzó por 17,31 dólares, el nuevo título costará 20 dólares. Este precio da una "bofetada" a todos los grandes juegos y estudios que han publicado susu títulos en este 2025, entendiendo que Hollow Knight: Silksong se ha convertido en una excelente relación calidad precio.
Mientras tanto, los fans de la saga pueden marcar sus calendarios y preparar sus dispositivos para comenzar a jugar en la hora exacta según su país, asegurando así no perder ni un minuto de la nueva aventura de Hornet en el reino de Hallownest.