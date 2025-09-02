Windows 11 25H2 ya está aquí: descarga la nueva actualización antes de su lanzamiento oficial

Millones de usuarios de Microsoft estaban esperando novedades y, sin previo aviso, la compañía sorprendió con el lanzamiento de Windows 11 25H2 . Se trata de la gran actualización del sistema operativo para este año, y lo más interesante es que ya puede descargarse, aunque con una condición importante.

Windows 11 25H2 es la próxima gran versión del sistema operativo. Aunque aún no se lanzó oficialmente para todos, ya está disponible como vista previa pública. Esto significa que cualquier persona registrada en el programa Windows Insider, dentro del canal Release Preview, puede instalarla ahora mismo.

Microsoft no ha confirmado la fecha exacta de disponibilidad global , pero se espera que el despliegue final llegue en las próximas semanas. Siguiendo el calendario habitual de actualizaciones, lo más probable es que la versión estable se publique en octubre de 2025.

A diferencia de otras grandes versiones, Windows 11 25H2 no introduce cambios drásticos. Se trata principalmente de un paquete de habilitación: un archivo que activa funciones que ya están preinstaladas en el sistema mediante actualizaciones acumulativas anteriores.

Esto implica que la descarga es ligera y rápida, ya que la mayoría de las novedades llevan meses integradas en el sistema y solo necesitaban desbloquearse. En la práctica, esta actualización será una evolución estable, más enfocada en consolidar mejoras que en sorprender con funciones inéditas.

Cómo descargar Windows 11 25H2 ahora mismo

Si quieres probar ya la actualización, solo necesitás cumplir un requisito: ser parte del programa Windows Insider. Para hacerlo:

Entra en la aplicación Configuración de tu PC con Windows 11 .

. Accede al apartado Windows Update y selecciona Programa Windows Insider.

Registrate en el canal Release Preview.

Desde allí, podrás descargar la actualización 25H2 o bajar la imagen ISO oficial directamente desde la web de Microsoft.

windows23 Windows 11 25H2 ya puede probarse desde el canal Release Preview de Windows Insider. Microsoft

Qué esperar de la versión final

Aunque no haya grandes cambios visuales ni nuevas funciones impactantes, Windows 11 25H2 representa un paso clave en la evolución del sistema operativo. Microsoft busca garantizar estabilidad y mejorar la experiencia general antes de dar el salto a transformaciones mayores en futuras versiones.