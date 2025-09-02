Instagram lanza "organizar Reels enlazados": la función que ordena tu contenido y atrae más visitas

En un entorno cada vez más competitivo para redes sociales como Instagram , donde la atención del público es limitada, la posibilidad de guiarlo a través de un recorrido organizado puede marcar la diferencia entre un perfil que pasa desapercibido y uno que logra generar impacto y fidelizar audiencia.

Teniendo en mente ese panorama, la plataforma ha lanzado una innovadora función llamada “ organizar Reels enlazados ” , diseñada para optimizar la manera en que los usuarios presentan su contenido y lograr que quienes visitan un perfil permanezcan más tiempo explorando sus publicaciones. Este cambio responde a la creciente demanda de experiencias digitales más dinámicas y personalizadas, en las que el contenido no solo se consuma de manera aislada, sino que cuente historias o transmita mensajes en secuencias lógicas y atractivas.

La función permite enlazar varios Reels en una serie coherente, ofreciendo al espectador la opción de continuar viendo contenido relacionado sin necesidad de salir del perfil o buscar publicaciones similares. Esto transforma la experiencia de consumo, facilitando que los creadores desarrollen narrativas completas o agrupen piezas que aborden un mismo tema desde diferentes ángulos.

Uno de los principales beneficios es el incremento del tiempo de permanencia de los usuarios en el perfil. Cuanto más tiempo pasen interactuando con las publicaciones, mayores serán las posibilidades de generar comunidad, incrementar seguidores y posicionar mejor el contenido dentro del algoritmo de Instagram .

Reels-Instagram - Interna 3 La función permite enlazar varios Reels en una serie coherente. shutterstock.com

A quiénes les puede resultar beneficiosa esta herramienta

Para marcas y creadores personales, esta herramienta es especialmente valiosa, ya que permite organizar los pilares de contenido —educativo, inspiracional, de entretenimiento, promocional o informativo— de forma que se destaquen de manera ordenada y profesional. Por ejemplo, una marca puede crear una serie de Reels que expliquen el uso de un producto, presenten testimonios de clientes y muestren promociones, todo conectado para que el espectador avance de uno a otro sin interrupciones.

En definitiva, “organizar Reels enlazados” es una oportunidad para potenciar la creatividad, estructurar mejor las publicaciones y captar la atención de la audiencia durante más tiempo, logrando un perfil más atractivo y estratégico para tus redes sociales.

FUENTE: Información extraída de Instagram