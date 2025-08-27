Quién es Violeta Mas, la mendocina que enamoró a la actriz Ornella D'Elía

Ornella D’Elía confirmó su noviazgo con la mendocina Violeta Mas. El anuncio se hizo desde Instagram con una serie de fotos que mostraron instantes de su relación y rápidamente generaron comentarios. La actriz , con más de 250 mil seguidores, compartió un mensaje cargado de emoción que encendió la curiosidad sobre la vida de su pareja.

Violeta Mas nació en San Martín, Mendoza, y desde muy joven mostró interés por el arte. A los 17 años decidió mudarse a Buenos Aires con el propósito de formarse en Artes Escénicas. Allí tomó clases de actuación, escritura y música, mientras comenzaba a delinear un camino propio dentro del mundo cultural. Esa decisión marcó el inicio de un recorrido que hoy la encuentra en Europa.

Desde 2023 vive en Madrid, ciudad en la que se concentra en un proyecto de largometraje, según figura en su perfil de LinkedIn. Con la escritura como una de sus pasiones, combina su talento actoral con la creación de historias. La búsqueda de experiencias en distintos países también refleja su interés por sumar aprendizajes que enriquezcan su carrera y le permitan crecer dentro del ámbito cinematográfico.

Su cuenta de Instagram muestra otra faceta: la conexión con la naturaleza. Allí comparte imágenes de paisajes, viajes y momentos de desconexión en lugares abiertos. Entre fotos de bosques, playas y cielos al atardecer, se refleja una personalidad sensible y atenta a los detalles simples de la vida. Esa visión convive con escenas cotidianas de la capital española y otras ciudades europeas.

El vínculo con Ornella D’Elía salió a la luz de manera oficial con un posteo cargado de ternura. La actriz escribió palabras de amor para su novia y acompañó el mensaje con quince imágenes que resumen su historia juntas. Desde desayunos tranquilos hasta salidas nocturnas, cada foto mostró la complicidad que comparten en su día a día.