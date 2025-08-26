Instagram presenta la traducción por voz para reels a través de la inteligencia artificial

Instagram da un paso más y ahora brinda la posibilidad de llegar a más usuarios gracias a su nueva herramienta. ¿Cómo funciona la traducción por voz?

Instagram sigue en la carrera por incorporar inteligencia artificial en sus herramientas. El objetivo principal es facilitar la experiencia de los creadores de contenido y ampliar el alcance de sus publicaciones. En este sentido, la aplicación lanzó la traducción automática de voz en los reels. ¿De qué se trata?

Esta función busca mantener el tono y timbre de voz original del creador de contenido y busca representar un gran paso para que estos videos puedan llegar a audiencias que hablan otros idiomas. De esta manera, Meta busca que los usuarios puedan ampliar su público global y facilitar la interacción con seguidores de distintas partes del mundo. Además, la interfaz de la plataforma integra un indicador que muestra visualizaciones por idioma, lo cual permite medir el impacto de las publicaciones.

Esta nueva herramienta potenciada por la inteligencia artificial no se limita a generar un doblaje literal, sino que lo traducido reproduce la entonación y el timbre del locutor, alcanzando una experiencia natural y cercana. Además, cuenta con un modo de "lip-sync", que ajusta los movimientos de los labios al nuevo audio.