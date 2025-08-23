Con 31 años, Georgina Rodríguez muestra su figura paradisíaca y se vuelve viral

La próxima esposa de Cristiano Ronaldo se mostró en la playa con una fotografías que encendieron las redes sociales.

Luego de anunciar su casamiento, Georgina Rodríguez visitó una playa preciosa en la que posó con poca ropa en la arena. Las fotografías fueron publicadas en Instagram y recibieron millones de likes junto a comentarios que alabaron la figura de la empresaria y actriz de Netflix.

Fiel a su estilo, Gio -como la conocen sus amigos- llevó prendas que dejan poco espacio para la imaginación. No cabe dudas que la estrella tiene una rutina de ejercicio que todos deberían probar y una alimentación saludable, pero que también incluye dulces y trozos de jamón ibérico.

La fotografía de Georgina Rodríguez georgina rodríguez Georgina Rodríguez tienen 31 años. @geroginagio/ Instagram Georgina Rodríguez ha mostrado sus rutinas a través de su cuenta de Instagram. En casi todos sus videos deja en claro que el entrenamiento de fuerza es la clave del éxito, sobre todo para el tren inferior y los abdominales. Entre sus favoritos se encuentran las sentadillas, peso muerto, zancadas y ejercicios isométricos.

Aunque la estrella también incluye ejercicios cardiovasculares que son la clave para quemar calorías y moldear la figura. Al igual que su futuro esposo, Georgina Rodríguez es una atleta e incluye disciplinas como boxeo, padel, saltar la cuerda, running, clases de baile, y más en su día a día.