Presenta:

Napsix

|

Georgina Rodríguez

Con 31 años, Georgina Rodríguez muestra su figura paradisíaca y se vuelve viral

La próxima esposa de Cristiano Ronaldo se mostró en la playa con una fotografías que encendieron las redes sociales.

Impactante y fabulosa, así se encuentra Georgina Rodríguez: Instagram.&nbsp;

Impactante y fabulosa, así se encuentra Georgina Rodríguez: Instagram. 

Luego de anunciar su casamiento, Georgina Rodríguez visitó una playa preciosa en la que posó con poca ropa en la arena. Las fotografías fueron publicadas en Instagram y recibieron millones de likes junto a comentarios que alabaron la figura de la empresaria y actriz de Netflix.

Fiel a su estilo, Gio -como la conocen sus amigos- llevó prendas que dejan poco espacio para la imaginación. No cabe dudas que la estrella tiene una rutina de ejercicio que todos deberían probar y una alimentación saludable, pero que también incluye dulces y trozos de jamón ibérico.

Te Podría Interesar

La fotografía de Georgina Rodríguez

georgina rodríguez
Georgina Rodr&iacute;guez tienen 31 a&ntilde;os.&nbsp;

Georgina Rodríguez tienen 31 años.

Georgina Rodríguez ha mostrado sus rutinas a través de su cuenta de Instagram. En casi todos sus videos deja en claro que el entrenamiento de fuerza es la clave del éxito, sobre todo para el tren inferior y los abdominales. Entre sus favoritos se encuentran las sentadillas, peso muerto, zancadas y ejercicios isométricos.

Aunque la estrella también incluye ejercicios cardiovasculares que son la clave para quemar calorías y moldear la figura. Al igual que su futuro esposo, Georgina Rodríguez es una atleta e incluye disciplinas como boxeo, padel, saltar la cuerda, running, clases de baile, y más en su día a día.

georgina rodriguez, instagram
Georgina Rodr&iacute;guez disfrutando de unos d&iacute;as de playa.&nbsp;

Georgina Rodríguez disfrutando de unos días de playa.

En cuanto a su alimentación, la empresaria privilegia las proteínas que son fundamentales para construir músculo. También incluye fibras con frutas y verduras, y carbohidratos para dar energía a su cuerpo. Sin embargo, Gio abraza el equilibrio ya que incluye postres y salidas con amigas a restaurantes lujosos.

Archivado en

Notas Relacionadas