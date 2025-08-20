El jugoso acuerdo entre Georgina Rodríguez y Cristiano en caso de divorcio

Por ahora, todo indica que la relación atraviesa un momento sólido, y el compromiso oficializó lo que muchos fanáticos esperaban.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez renovarían su acuerdo prematrimonial. Ese documento revela cifras millonarias que sorprendieron a todos. La pareja, que anunció su compromiso hace unos días, habría definido con precisión qué ocurriría en caso de divorcio, con condiciones que llaman la atención por el nivel de lujos y beneficios incluidos.

Georgina Rodríguez y Cristiano en un acuerdo millonario La historia de amor comenzó en 2016, aunque recién en enero de 2017 hicieron pública su relación. Desde entonces, Georgina pasó de ser una joven trabajadora en una tienda a convertirse en empresaria e influencer internacional, acompañando al futbolista en cada etapa de su carrera. Tras casi una década juntos, decidieron sellar el compromiso con un anillo imponente que ella mostró orgullosa en sus redes sociales.

Según detalló el periodista Alberto Guzmán, el compromiso no se limitó a la joya con un diamante, sino que estuvo acompañado por obsequios de altísimo valor. Georgina recibió un Porsche, dos relojes de más de 50.000 euros y prendas de diseñadores por encima de los 30.000 euros. Un gesto que refuerza el vínculo y exhibe el nivel de ostentación que rodea a la pareja.

Aunque la fecha de la boda todavía no está definida, se especula que podría realizarse después del 19 de julio de 2026, una vez finalizado el Mundial de fútbol. Mientras tanto, la atención se centra en el acuerdo legal firmado en 2017, tras el nacimiento de su hija Alana Martina, y actualizado recientemente para ajustarse a la realidad familiar y patrimonial.