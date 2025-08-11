Cristiano Ronaldo se casa con Georgina Rodríguez y así lo anunciaron al mundo: "Si quiero, en esta..."
A través de las redes sociales, la mujer subió una tierna postal con el futbolista. Tras casi diez años de relación, pronto pasarán por el altar.
Con un mensaje lleno de emoción y la frase “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, Georgina Rodríguez confirmó que dará un nuevo paso junto a Cristiano Ronaldo, con quien comparte una relación de casi nueve años y una familia numerosa.
La modelo oficializó la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una imagen del anillo de compromiso, acompañada de un texto que refleja la felicidad por este momento especial junto al futbolista del Al Nassr F.C. La publicación fue recibida con entusiasmo por sus millones de seguidores
El inicio de una historia que perdura hace nueve años
La pareja se conoció en 2016 en una tienda de Gucci en Madrid, cuando Georgina trabajaba allí. En su docuserie, Rodríguez recordó ese encuentro: “Era un jueves de verano. Yo estaba saliendo de la tienda cuando apareció un hombre muy atractivo, de casi dos metros, acompañado por un niño y varios amigos. Estaba tan nerviosa que ni siquiera quería mirarlo”.
Desde ese día, ambos construyeron un vínculo sólido que se traduce en una familia conformada por cinco hijos: las pequeñas Alana Martina y Bella Esmeralda, nacidas en 2017 y 2022 respectivamente, junto con los tres hijos mayores de Ronaldo, Cristiano Jr., Eva y Mateo.
Los obstáculos superados y un amor más fuerte
En 2022, la pareja vivió una pérdida dolorosa con la muerte de uno de sus mellizos. En un comunicado conjunto, expresaron: “Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Sólo el nacimiento de nuestra hija nos da fuerzas para seguir adelante con esperanza y felicidad”.
En su serie documental, Georgina habló sobre el impacto emocional que tuvo ese momento y cómo el apoyo mutuo fue clave para sobrellevarlo: “Sentí que un pedazo de mi corazón se había ido. No sabía cómo continuar, pero al mirar a mis hijos comprendí que debíamos permanecer unidos”.