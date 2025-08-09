Bomba en Europa: el Al Nassr de Cristiano Ronaldo negocia fuerte por una estrella del Bayern Múnich

El poderoso equipo de Cristiano Ronaldo en Arabia, que ya compró a Joao Félix e Iñigo Martínez, va a fondo por uno de los referentes del gigante alemán.

Con la gran actuación del Al Hilal en el Mundial de Clubes, la liga de Arabia Saudita elevó aún más su imagen en el máximo nivel competitivo. Es por eso que ahora les cuesta menos convencer a grandes estrellas que recalen en Medio Oriente y el éxodo de grandes futbolistas es cada vez mayor. En ese sentido, uno de los que mejor se están reforzando es el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Por más que suene ilógico, el Bicho todavía no pudo alzar un título con el elenco árabe desde que se sumó al club a principios de 2023. Es por eso que los Caballeros del Najd volvieron a salir fuerte al mercado para seguir nutriendo el equipo con grandes figuras. La compra de Joao Félix en 50 millones de euros y de Iñigo Martínez en 10 fueron una clara muestra de eso.

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo quiere dar otro golpe en el mercado Sin embargo, todavía queda billetera para gastar: ahora el Al Nassr está decidido a ir a fondo por Kingsley Coman, el delantero francés y uno de los máximos referentes del Bayern Múnich. Según informó el periodista italiano Frabizio Romano, los árabes ya elevaron una primera oferta para hacerse con los servicios del extremo.

Al Nassr have already submitted their first bid for Kingsley Coman, sent on Friday.

Negotiations underway with Bayern and player side, as exclusively revealed.



Negotiations underway with Bayern and player side, as exclusively revealed. pic.twitter.com/Yzrzjq5nW0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2025 La única traba que podrían llegar a tener los dirigidos por el DT brasileño Jorge Jesús -ya que la plata no será un problema- son las intenciones de Coman de irse del gigante bávaro tras 10 años en el club. Si el jugador da el ok para negociar, todo indica que no habría problemas en llegar a un acuerdo entre clubes para su traspaso.