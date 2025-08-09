El insólito blooper de un jugador de Estudiantes con un sticker en su termo: "Perdón a los hinchas"

Santiago Arzamendia, defensor de Estudiantes, debió pedirles disculpas a la gente por una inédita foto que se viralizó de su llegada con el plantel al estadio.

La victoria de Estudiantes frente a Independiente Rivadavia por la fecha 4 del Clausura dejó una situación inédita que poco tiene que ver con el desarrollo del partido. El protagonista fue Santiago Arzamendia, el lateral izquierdo del Pincha que no sumó minutos en el 2-1 ante la Lepra mendocina, pero se terminó llevando todos los focos. ¿Por qué?

La inédita foto que generó la bronca de los hinchas de Estudiantes Insólitamente, la situación se dio en la llegada del equipo de Eduardo Domínguez al estadio UNO. Cuando la delegación bajó del micro, el fotógrafo del club tomó algunas fotos antes de meterse en la zona de vestuarios y la que más llamó la atención fue la del defensor paraguayo por un pequeño detalle que generó la bronca de los hinchas del León.

Todo comenzó por el sticker que cubría el termo que llevaba el futbolista en sus manos: el de Cerro Porteño. Claro, la gente repudió esto porque el equipo en cuestión será el rival de Estudiantes en los octavos de final de la Copa Libertadores. De hecho, el próximo miércoles ya se enfrentarán por el partido de ida en Paraguay.

El pedido de disculpas de Arzamendia en las redes En ese contexto, Arzamendia publicó un extendido mensaje en sus redes sociales donde aceptó el error y le pidió perdón a los hinchas del elenco platense: "Respecto a lo que ocurrió ayer con el termo, acepto que fue un error de mi parte. No debí llevarlo previo a un partido de Copa, en el cual sé que estaremos a la altura. Pido disculpas a la gente que se sintió mal, pero nunca tuve ninguna mala intención", dijo en una historia de Instagram.