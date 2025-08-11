El panelista volvió al programa de Karina Mazzocco y allí contó detalles de su estado de salud tras un problema en los intestinos.

Daniel Ambrosino es uno de los periodistas más históricos que tiene el mundo del espectáculo. En su vuelta a la televisión y en "A la tarde" contó por qué estuvo tanto tiempo ausente y reveló el problema de salud por el que pasó.

El 6 de julio, el panelista compartió un posteo en su cuenta de Instagram contando por qué debió ser intervenido: "Después de casi una semana de la cirugía por los divertículos hoy me dieron el alta clínica. Falta recuperar aún la energía y completar el reposo pero ya en mi lugar".

"Solo tengo que dar gracias a Dios de estar bien. También agradecer al Sanatorio Finochietto y a todo el personal médico, enfermeros y a cada uno que en su función me hicieron sentir animado y mimado", expresó Ambrosino en sus redes.

Daniel Ambrosino reveló el problema de salud que lo alejó de la televisión Daniel Ambrosino reveló el problema de salud que lo marginó de la televisión También realizó un posteo hace pocas horas donde se lo puede ver en la puerta de América con una gran sonrisa por poder volver a la televisión. Ambrosino se sinceró en el programa de Karina y reveló que "durante los últimos años sufro de los divertículos, es una enfermedad que se produce en los intestinos".