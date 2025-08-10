Lucía Galán rompió el silencio en la mesa de Mirtha Legrand y habló sobre el duro momento de salud que atravesó

La cantante visitó a la diva de El Trece y allí reveló cómo se encuentra tras ser operada en el año 2024 debido a un quiste ubicado en el páncreas.

Lucía Galán atravesó un duro momento de salud en el año 2024, luego de que los médicos le descubrieron un quiste premaligno que se encontraba ubicado en el páncreas. Es por eso que, en su momento, el dúo Pimpinela decidió frenar sus presentaciones para que la artista pueda recuperarse.

En junio del año pasado, el Instagram de "Los Pimpinela" compartió la dura noticia: "Queridos amigos, queremos contarles que en el día de hoy Lucía está siendo intervenida quirúrgicamente en Buenos Aires. Es una operación programada en base al hallazgo casi milagroso de un tumor premaligno, que fue detectado circunstancialmente en su páncreas cuando se realizaba otros estudios".

Lo cierto es que la operación fue exitosa y hoy Lucía Galán se encuentra recuperada. La cantante visitó la mesa de Mirtha Legrand y allí la conductora le preguntó sobre el problema de salud: "El año pasado fue bastante complicado por el tema de la salud".

Lucía Galán habló sobre el problema de salud que atravesó Screenshot_4 Lucía Galán visitó a Mirtha Legrand. Foto: captura de video/ El Trece. "Hace un año y dos meses que me operé en el Mater Dei", comentó Lucía, quien además dejó en claro que celebró junto a los más cercanos tras haber superado este problema de salud. Además, dejó en claro que "uno pasa por situaciones extremas y uno cree que siempre va a estar todo bien y en un segundo la vida te cambia".