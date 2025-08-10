Mirtha Legrand reveló el deseo frustrado que tiene en su vida y sorprendió a los invitados: "Me hubiera gustado..."

La Chiqui volvió con todo el sábado por la noche y allí dejó en claro el sueño que le quedó por cumplir.

La diva contó la otra pasión que tiene además de la conducción. Foto: captura de video/ El Trece.

Mirtha Legrand tuvo una gran noche de sábado con invitados de lujo como el histórico dúo Pimpinela, Martín Bossi, Laurita Fernández y por supuesto Eugenia Tobal. Las risas y los recuerdos no faltaron en el programa y la diva de El Trece recordó el día que cantó junto a Joaquín y Lucía Galán.

La conductora sorprendió a los artistas en su clásica "mesaza" cuando compartió un clip de años atrás donde se la podía ver haciendo el doblaje de la famosa canción "A esa" enfrente de ellos. Además, reveló que "no dormí la noche anterior. Daniel me decía: 'Chiquita, acostate'".

Mirtha Legrand rememoró su participación en uno de los clásicos doblajes junto a los hermanos Galán, al inicio de la carrera musical del dúo, y confesó que le costó aprender la canción: "No es fácil esta canción. Tenía que sincronizar perfectamente. Me encantó hacerlo".

En otro momento de la charla, La Chiqui se sinceró respecto a su vida y contó el deseo frustrado, sorprendiendo a todos los comensales que se encontraban presentes: "En el fondo, soy una cantante frustrada. Me hubiera gustado cantar".