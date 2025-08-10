Aseguran que Martín Menem se encuentra en pareja con una famosa modelo: los detalles

Jorge Rial compartió una sorpresiva información sobre la vida amorosa del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Martín Menem es uno de los hombres de confianza que tiene Javier Milei dentro de su gobierno y actualmente se desarrolla como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. En las últimas horas, el nombre del funcionario se volvió viral luego de una noticia que dio a conocer Jorge Rial en el programa de streaming que tiene con Viviana Canosa en "Carnaval".

Fue en el programa "Revueltos" donde el periodista y la conductora hablaron sobre este rumor que explotó en las redes sociales y que lo tiene al funcionario del gobierno en el foco principal. La modelo es Ivana Figueiras, empresaria y expareja de Sebastián Ortega: "A las minas en el Congreso les gusta, tiene mucha facha", comentó el periodista sobe Menem.

Ivana Figueiras, según el relato de Jorge Rial, es hija de un importante empresario y parece que es la mujer que habría conquistado el corazón de Martín: "Parece que está con Martín Menem. Parece que se conocieron, se gustaron y están conociéndose,, vamos a decirlo de alguna manera".

Por su lado, Viviana Canosa expresó: "Cómo le gusta al político vincularse o relacionarse con la gente de la farándula". Además, la exconductora de El Trece confesó que "ella tiene un perfil bajísimo, no es una modelo de esas que salen en la tapa de revistas".