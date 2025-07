Sabrina Rojas enfrentó los rumores de romance con Nico González

La farándula siempre da que hablar en el mundo del espectáculo. Sabrina Rojas salió a enfrentar los rumores que la vinculaban a un romance con Nico González luego de la difusión de un video de la conductora y el futbolista.

Sabrina Rojas y los rumores La conductora Sabrina Rojas aclaró la situación y negó haber tenido un romance con el futbolista. “En LAM hicieron un enigmático donde decían que yo había tenido o tuve un romance con Nicolás González, que chapamos en el boliche y que de ahí nos fuimos. Quiero decir que no es verdad”, declaró la ex de Luciano Castro.

“Si algo hubiese sido verdad, tal vez, me llamo silencio, sana, sana, qué sé yo. Pero me quiero tomar el tiempo para aclarar que no es así”, aclaró Sabrina Rojas en América.

sabrina rojas La foto de Sabrina Rojas que despertó rumores. Fuente: LAM Lo cierto es que en torno a esas imágenes Sabrina Rojas dejó en claro: “Sí, charlé con él. Fui a ese lugar con amigas y había mucha gente alrededor. Me saqué fotos con los chicos que estaban ahí… En eso yo estoy tomando Fernet y él me habla. Me pregunta qué estaba tomando… Estaban los grupos de amigos mezclados”, explicó.

En cuanto al video que se los ve muy de cerca a los dos, Sabrina Rojas afirmó: “Yo no sabía quién era. Charlamos un rato porque, claramente, en el boliche uno habla así de cerca y parece que estoy chapando. La música estaba muy fuerte”.