El millonario anillo que Cristiano regaló a Georgina Rodríguez y su precio real

Este anillo detuvo el tiempo y las redes. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso y, junto con la noticia, mostraron una joya que ha encendido conversaciones en todo el mundo por su tamaño, diseño y, sobre todo, por el impresionante valor que se estima.

Un anillo que lo dice todo En una foto compartida en redes, Georgina luce un diamante ovalado rodeado de pequeñas piedras, acompañado por la frase “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. Sin embargo, los ojos de los fanáticos se posaron sobre el anillo, que según publicaciones europeas tendría un precio que oscila entre cinco y seis millones de dólares.

anillo Un anillo con gran valor. La pieza ha sido comparada con las joyas más icónicas de la historia, como el anillo que Richard Burton regaló a Elizabeth Taylor. Incluso, algunos expertos sugieren que, dependiendo de la pureza de las piedras, el valor podría ascender a 10 o 12 millones. Un precio que coloca a esta joya entre las más caras entregadas en un compromiso mediático.

Lo curioso es que Georgina no mencionó la marca del anillo, algo poco común en figuras públicas que suelen etiquetar a las casas de lujo. Esto ha abierto especulaciones sobre si pertenece a Cartier, Harry Winston o a algún joyero privado, lo que añadiría un toque de exclusividad aún mayor a la pieza.