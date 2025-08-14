Receta de choripan clásico: con pan crujiente y salsa criolla, el sabor argentino en tu casa

Receta de choripan tradicional, con chorizo jugoso y pan crujiente. Una opción simple, sabrosa y perfecta para compartir en cualquier ocasión.

Si estás buscando una comida sabrosa, fácil de preparar y perfecta para compartir, esta receta de choripan es ideal. Combina un chorizo bien cocido con pan crujiente y salsas caseras, logrando un clásico irresistible que no pasa de moda. A continuación, te explicamos cómo hacerlo en casa.

El choripán es una preparación simple y popular que consiste en un chorizo cocido, servido dentro de un pan tipo baguette o similar, acompañado generalmente por salsas como chimichurri o salsa criolla. Aunque es conocido por su presencia en parrillas y encuentros al aire libre, el choripan se puede realizar fácilmente en casa, ya sea al horno, a la plancha o incluso en sartén. Su preparación no requiere técnicas complejas, pero sí atención al punto de cocción del chorizo y a la calidad del pan. Es una excelente opción para comidas informales, picadas, reuniones o simplemente para disfrutar de un plato sabroso y contundente. Además, puede adaptarse a gustos personales, añadiendo vegetales, diferentes tipos de panes o salsas.

Este delicioso choripan lo puedes acompañar con salsa chimichurri La receta de choripán tradicional se acompaña con chimichurri, pero admite todo tipo de salsas y aderezos.

Ingredientes 4 chorizos frescos, 4 panes tipo baguette o pan de pancho, 1 cebolla morada, 1 pimiento rojo, 1 tomate, 2 cucharadas de vinagre, 3 cucharadas de aceite, sal y pimienta a gusto, chimichurri o salsa de tu preferencia.

Desarrollo paso a paso para que prepares choripan Puedes cocinar los chorizos de varias maneras, según los recursos que tengas a mano: a la parrilla: es la opción clásica. Prende el fuego y espera a que las brasas estén bien encendidas. Coloca los chorizos sobre la rejilla y cocínalos a fuego medio durante 20 a 25 minutos, girándolos de vez en cuando para que se cocinen parejo y no se quemen. A la Sartén o plancha: calienta una sartén con un poco de agua. Coloca los chorizos y tápalos. Cocina a fuego medio hasta que el agua se evapore. Luego, dora los chorizos girándolos para que se doren por todos lados. O al Horno: precalienta el horno a 200°C. Coloca los chorizos en una fuente y cocínalos durante unos 25 a 30 minutos, girándolos a mitad de cocción. Asegúrate de que estén bien cocidos por dentro y dorados por fuera. Prepara la salsa criolla (opcional). Mientras los chorizos se cocinan, podés preparar una salsa fresca y simple: pica finamente la cebolla morada, el tomate y el pimiento rojo. Coloca los vegetales en un bol. Agrega el vinagre, el aceite, sal y pimienta. Mezcla bien y deja reposar unos minutos para que se integren los sabores. También puedes usar chimichurri, lactonesa o mostaza, según tu preferencia. Corta los panes por la mitad a lo largo, sin llegar a separarlos completamente. Si deseás, caliéntalos ligeramente en el horno o tostarlos en una sartén, para que queden más crujientes por fuera y tiernos por dentro. Esto ayuda a que no se humedezcan con la salsa o los jugos del chorizo. Una vez que los chorizos estén cocidos y el pan listo, es momento de armar el choripan: coloca un chorizo dentro del pan (puedes cortarlo al medio si lo prefieres abierto). Añade por encima la salsa criolla, chimichurri o la salsa elegida.