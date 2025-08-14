Presenta:

Napsix

|

Receta

Receta de choripan clásico: con pan crujiente y salsa criolla, el sabor argentino en tu casa

Receta de choripan tradicional, con chorizo jugoso y pan crujiente. Una opción simple, sabrosa y perfecta para compartir en cualquier ocasión.

Napsix

Receta de choripán con pan crujiente y chorizo jugoso.

Receta de choripán con pan crujiente y chorizo jugoso.

Shutterstock

Si estás buscando una comida sabrosa, fácil de preparar y perfecta para compartir, esta receta de choripan es ideal. Combina un chorizo bien cocido con pan crujiente y salsas caseras, logrando un clásico irresistible que no pasa de moda. A continuación, te explicamos cómo hacerlo en casa.

El choripán es una preparación simple y popular que consiste en un chorizo cocido, servido dentro de un pan tipo baguette o similar, acompañado generalmente por salsas como chimichurri o salsa criolla. Aunque es conocido por su presencia en parrillas y encuentros al aire libre, el choripan se puede realizar fácilmente en casa, ya sea al horno, a la plancha o incluso en sartén. Su preparación no requiere técnicas complejas, pero sí atención al punto de cocción del chorizo y a la calidad del pan. Es una excelente opción para comidas informales, picadas, reuniones o simplemente para disfrutar de un plato sabroso y contundente. Además, puede adaptarse a gustos personales, añadiendo vegetales, diferentes tipos de panes o salsas.

Te Podría Interesar

Este delicioso choripan lo puedes acompañar con salsa chimichurri
La receta de choripán tradicional se acompaña con chimichurri, pero admite todo tipo de salsas y aderezos.

La receta de choripán tradicional se acompaña con chimichurri, pero admite todo tipo de salsas y aderezos.

Ingredientes

4 chorizos frescos, 4 panes tipo baguette o pan de pancho, 1 cebolla morada, 1 pimiento rojo, 1 tomate, 2 cucharadas de vinagre, 3 cucharadas de aceite, sal y pimienta a gusto, chimichurri o salsa de tu preferencia.

Desarrollo paso a paso para que prepares choripan

  1. Puedes cocinar los chorizos de varias maneras, según los recursos que tengas a mano: a la parrilla: es la opción clásica. Prende el fuego y espera a que las brasas estén bien encendidas. Coloca los chorizos sobre la rejilla y cocínalos a fuego medio durante 20 a 25 minutos, girándolos de vez en cuando para que se cocinen parejo y no se quemen. A la Sartén o plancha: calienta una sartén con un poco de agua. Coloca los chorizos y tápalos. Cocina a fuego medio hasta que el agua se evapore. Luego, dora los chorizos girándolos para que se doren por todos lados. O al Horno: precalienta el horno a 200°C. Coloca los chorizos en una fuente y cocínalos durante unos 25 a 30 minutos, girándolos a mitad de cocción. Asegúrate de que estén bien cocidos por dentro y dorados por fuera.
  2. Prepara la salsa criolla (opcional). Mientras los chorizos se cocinan, podés preparar una salsa fresca y simple: pica finamente la cebolla morada, el tomate y el pimiento rojo. Coloca los vegetales en un bol. Agrega el vinagre, el aceite, sal y pimienta. Mezcla bien y deja reposar unos minutos para que se integren los sabores.
  3. También puedes usar chimichurri, lactonesa o mostaza, según tu preferencia.
  4. Corta los panes por la mitad a lo largo, sin llegar a separarlos completamente. Si deseás, caliéntalos ligeramente en el horno o tostarlos en una sartén, para que queden más crujientes por fuera y tiernos por dentro. Esto ayuda a que no se humedezcan con la salsa o los jugos del chorizo.
  5. Una vez que los chorizos estén cocidos y el pan listo, es momento de armar el choripan: coloca un chorizo dentro del pan (puedes cortarlo al medio si lo prefieres abierto). Añade por encima la salsa criolla, chimichurri o la salsa elegida.
Un clásico argentino para disfrutar.
Se estima que la receta de choripán existe desde mediados del siglo XIX, cuando el chorizo se popularizó como alimento callejero.

Se estima que la receta de choripán existe desde mediados del siglo XIX, cuando el chorizo se popularizó como alimento callejero.

De la cocina a tu mesa

Sirve caliente, con servilletas a mano, porque seguramente será jugoso.

La receta de choripán es una de esas preparaciones que combinan sencillez, sabor y tradición. Con pocos ingredientes y un método de cocción accesible, se puede lograr un resultado sabroso y adaptable a diferentes gustos. Ya sea en una reunión con amigos, una comida rápida entre semana o una celebración al aire libre, el choripán siempre es bien recibido. Su sabor depende mucho de la calidad de los ingredientes: un buen chorizo y un pan fresco marcan la diferencia. Las salsas y acompañamientos aportan personalidad, por lo que vale la pena experimentar con combinaciones nuevas. ¡Y a disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas