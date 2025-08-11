En Netflix: la película de espías con Mark Wahlberg, algunos dicen que no es la mejor

Una película ligera, con acción bien medida y un Mark Wahlberg en modo relajado, esta opción de Netflix es perfecta para desconectarte

Mark Wahlberg está en Netflix con una película de domingo. Tiene acción, comedia y espionaje, y que, aunque no está entre sus mejores trabajos, logra mantener la atención del espectador. The Union, o El Sindicato, dirigida por Julian Farino, entretiene durante un par de horas.

Una película dominguera La historia sigue a un hombre común que se ve envuelto en una misión internacional tras reencontrarse con un viejo amor. A partir de ahí, se desarrolla una historia con escenas de riesgo, persecuciones y diálogos ligeros, buscando un equilibrio entre tensión y humor. No es una obra que rompa esquemas, pero sí ofrece momentos agradables para quienes disfrutan del género.

netflix Una película de espías diferente. Deja claro que es una producción pensada para streaming. Las secuencias de acción están bien ejecutadas, pero no son memorables. Los personajes, incluidos los secundarios, cumplen su función.

A pesar de recurrir a estereotipos clásicos del cine de espías, la película tiene instantes que funcionan gracias al carisma de Wahlberg. Uno de sus puntos a favor es que se siente como la típica peli ideal para una tarde de domingo.