La película de Netflix que une el talento de Brad Pitt y Bad Bunny

Esta colaboración entre Brad Pitt y Bad Bunny para Netflix tiene de todo: energía, peleas memorables y humor retorcido.

Brad Pitt y Bad Bunny comparten pantalla en Netflix. La película, ambientada en un tren bala japonés rumbo a Kioto, convierte cada vagón en un escenario explosivo. Los personajes se cruzan con misiones extrañas y peligros con momentos de pura locura visual.

Una película para entretenerse por dos horas En esta historia, cinco asesinos viajan a bordo sin saber que sus objetivos guardan una conexión misteriosa. Cada personaje tiene su propia motivación, y las secuencias de presentación están llenas de detalles que dan ritmo a la trama. La estética recuerda por momentos a Quentin Tarantino, con diálogos cargados de ironía y escenas que alternan flashbacks, humor ácido y violencia estilizada.

netflix Brad Pitt interpreta a un asesino que, pese a su experiencia, intenta resolver los problemas con la menor confrontación posible. El contraste llega cuando se enfrenta a situaciones que lo obligan a improvisar. Bad Bunny, por su parte, encarna a un personaje marcado por la venganza, cuya historia se cuenta a través de breves pero intensas escenas que enriquecen el trasfondo de la acción.

La película juega con la idea de no tomarse en serio a sí misma. Hay un tono de parodia del cine de acción más exagerado, con peleas coreografiadas que mezclan lo brutal con lo cómico. El director imprime un estilo que recuerda al de Deadpool y John Wick, pero con un toque más juguetón.