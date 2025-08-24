Plataformas|
¿El nuevo Tinder?: Instagram sumaría una nueva herramienta para conectar a sus usuarios
Instagram planea llevar la aplicación a otro nivel. "Picks" ayudará a los usuarios a "matchear" con personas con los mismos intereses.
Instagram es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo y, a los largo de los años ha ido sumando nuevas funciones y herramientas para mantener activa a su comunidad. Reels, compras online y contenido fácil de viralizar, esta app se ha convertido en mucho más que un espacio para compartir el día a día.
ahora, la plataforma ha decidido sumar una nueva función que busca cambiar la manera en que los usuarios se comunican. Se trata de “Picks”, una herramienta para relacionarse entre contactos y generar vínculos que van más allá que solo compartir un chat de Instagram.
De qué se trata “Picks”, la nueva herramienta de Instagram
Según pudo saberse, la función “Picks” invitará a los usuarios a agregar intereses en la sección Find y conectarlos con otros que compartan las mismas pasiones. Esto significa que un usuario podrá elegir categorías como música, películas, libros, videojuegos o series, y recibir alertas cuando haya coincidencias con amigos o contactos de la red. La idea se parece al sistema de algunas apps de citas, aunque en este caso el foco estaría puesto en los gustos personales y no exclusivamente en vínculos románticos.
Este movimiento aparece en un momento en que la red social de Meta viene explorando distintas actualizaciones, algunas recibidas con entusiasmo y otras con polémica. Un ejemplo reciente fue la función de ubicación en tiempo real, criticada por cuestiones de privacidad. En contraste, “Picks” podría tener una recepción más positiva, aunque también abriría debates sobre la manera en que Instagram gestiona los datos de sus usuarios.