De un mensaje por Instagram a comentar Fórmula 1: la historia de Florencia Andersen

Florencia Andersen se interesó en un primer momento por la Fórmula 1 cuando apenas entendía lo que sucedía frente a la pantalla del televisor junto a su padre los domingos por la mañana. Tanto sus compañeros de facultad como todo su entorno le sugirieron que tuviera almacenado un "plan B" en caso de que tuviera que hacer una parada en boxes y dedicarse a otra cosa dentro del periodismo deportivo.

No obstante, para 2014 Colapinto corría en carting, y no había ni siquiera un atisbo de lo que sería su debut como piloto en Williams reemplazando a Logan Sargeant exactamente 10 años después. Por lo tanto, cuando Andersen comenzó a irse antes del final de los cumpleaños de sus amigas y otros eventos sociales para ver las carreras de la categoría, todavía consideraba su pasión como un hobby al cual no podía dedicarse full time.

Actualmente, y con Franco Colapinto en la máxima categoría del automovilismo representando a la Argentina, podría parecer una decisión más que acertada dedicarse de lleno a investigar las especificaciones de cada uno de los 24 circuitos que componen el calendario.

Así comenzó la carrera de Derecho, profesión que luego descartó para empezar en Periodismo Deportivo con el objetivo de seguir su verdadera vocación. El momento del volantazo fue "difícil porque era un hobby, algo que yo veía los fines de semana y que no iba a pasar a ser una profesión para mí, ni mucho menos, y menos en Argentina, que es como que la Fórmula 1 está muy lejos", confesó en diálogo con MDZ.

Hoy en día, Andersen es comentarista en el programa "Telemétrico" junto a Adrián Puente, y viajó a diversos Grandes Premios para cubrir las carreras desde los circuitos, en los que entrevistó a todos los pilotos de la categoría. Y todo se dió por un mensaje de Instagram a la cuenta de Telemétrico, en el que la joven que todavía no estaba recibida de periodista le mencionó a Puente la falta de una visión femenina en su programa, cuestión para la que ella tenía la solución.

Entrevista Florencia Andersen - Los comienzos Agustín Tubio / MDZ

El mensaje que cambió su carrera

Ese mensaje, que en un primer momento parecía uno más entre tantos que reciben las cuentas de programas en redes sociales, terminó marcando un antes y un después en su recorrido profesional. Andersen recuerda que lo envió sin demasiadas expectativas, casi como quien prueba suerte sabiendo que probablemente no habrá respuesta.

Sin embargo, del otro lado estaba Adrián Puente, quien no solo leyó el mensaje, sino que decidió darle una oportunidad. Así comenzó su participación en Telemétrico, el programa especializado en Fórmula 1 que conduce Puente, donde Andersen empezó a aportar análisis, datos técnicos y una mirada distinta sobre la categoría.

“Mandé el mensaje como si se lo estuviera mandando a Jacob Elordi, pensando que nunca me iba a responder”, recordó Andersen durante la entrevista con MDZ. La respuesta llegó y, con ella, la posibilidad de empezar a ocupar un lugar dentro de un mundo que hasta ese momento observaba desde el otro lado de la pantalla.

Entrevista Florencia Andersen - "Sabía que el que tenía que estar al lado de Adrían tenía que saber de Fórmula 1" Agustín Tubio / MDZ

El desafío de hablar de Fórmula 1 y el síndrome del impostor

Con el tiempo, Andersen pasó de ser una fanática que organizaba sus domingos alrededor de las carreras a convertirse en una de las voces jóvenes que analizan la actualidad de la categoría. En ese proceso, reconoce que el aprendizaje es permanente y que la exigencia del público especializado obliga a estudiar cada detalle.

“Siempre siento que tengo que estudiar muchísimo y aun así siento que no alcanza”, contó. La preparación incluye desde el análisis de estrategias de carrera hasta la historia de cada circuito y el rendimiento de los equipos a lo largo de la temporada.

A pesar de los logros alcanzados, Andersen reconoce que el famoso “síndrome del impostor” aparece más de una vez. Sin embargo, lejos de paralizarla, esa sensación funciona como motor para seguir preparándose y creciendo dentro de un deporte que exige precisión, conocimiento y una enorme dedicación.

Además de su participación en medios, Andersen también desarrolló una fuerte presencia en redes sociales, donde explica la categoría con un lenguaje accesible para nuevos fanáticos. En un deporte cargado de tecnicismos, esa capacidad de traducir la complejidad en conceptos claros se volvió una de sus principales herramientas.

El fenómeno Colapinto

El desembarco de Franco Colapinto en la Fórmula 1 marcó un punto de inflexión para el automovilismo argentino y también para quienes siguen la categoría desde el país. Para Andersen, la presencia de un piloto nacional en la máxima categoría no solo despertó el interés del público, sino que también permitió que muchas personas se acercaran por primera vez al deporte.

Según explicó, el hecho de que Colapinto haya logrado abrirse camino hasta llegar a la parrilla ya habla por sí mismo del nivel de talento necesario para competir en ese escenario. “Estar entre los 20 pilotos de Fórmula 1 ya dice muchísimo”, sostuvo.

franco colapinto1 Colapinto es el primer argentino en comenzar una temporada de Fórmula 1 después de 25 años. X @alpineclub_esp

Pero el éxito y el despegue muchas veces viene acompañado de críticas, y Colapinto no fue la excepción. La periodista resalta que este fenómeno no se presentó solamente con el piloto, sino que es parte del ADN argentino el exigir resultados.

La declaración de que Franco era merecedor de un lugar en la grilla llegó en 2024 cuando irrumpió en la Fórmula 1 e hizo sus primeros puntos en su segunda carrera con el equipo británico, aun cuando al final de ese año el rendimiento del argentino no fue el "esperado".

Sin embargo, Andersen afirma que no se debería ser tan resultadista, ya que la Fórmula 1 es más compleja que solamente obtener un buen puesto, y es esa la razón por la que "es una tarea didáctica tener que explicarle al público cómo funciona, hasta incluso me gusta que entre ellos se van explicando también", cuenta.

A su vez, resalta que la presión ejercida sobre Colapinto es de alguna forma parte de él desde que comenzó este camino en el automovilismo, y que es fundamental que "pueda mantener esa mentalidad".

Para la periodista, el fenómeno también muestra cómo el automovilismo argentino vuelve a ganar visibilidad en un escenario global. Y, en ese contexto, su propio recorrido (de fanática a analista) parece reflejar el crecimiento de una nueva generación de seguidores del deporte.

Ayrton Senna: un ídolo y el recuerdo de su infancia

Andersen afirma entre risas que creció con decoraciones alrededor de toda su casa del piloto y tricampeón brasileño de la Fórmula 1 Ayrton Senna, gracias a su padre que se encargó a su vez de enseñarle carreras históricas y de transmitirle ese fanatismo por uno de los ídolos del automovilismo.

"Si pudiera preguntarle algo sería cómo vería la Fórmula 1 de 2026 en ese momento, cómo se imagina Ayrton Senna cómo la Fórmula 1 del futuro", indica la periodista.

Prepararse y animarse

De no haber sido por los videos que en un primer momento Andersen posteó en las redes sociales explicando conceptos o introduciendo personajes de la Fórmula 1, el mensaje enviado por Instagram a Adrián Puente quizás hubiese quedado solamente en una anécdota con saber agridulce.

Pero casi tres años después, la suma de decisiones que la llevaron a ser parte de uno de los programas más importantes sobre la Fórmula 1 que le permitió conocer los circuitos y cumplir su sueño de vivir la máxima categoría del automovilismo desde dentro, se basaron en dos conceptos centrales que resalta para cualquiera que desee dedicarse a esta profesión: animarse a seguir su pasión y prepararse constantemente.