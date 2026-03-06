El inconveniente de Franco Colapinto en la FP2 del GP Australia y el balance de Alpine sobre su debut

Luego de concluir el primer día de práctica en el Albert Park de Melbourne, Franco Colapinto sufrió un pequeño traspié cuando se retiraba del paddock.

Franco Colapinto tuvo su estreno en su tercera temporada oficial como piloto de Fórmula 1 (la primera vez como titular desde el inicio). El piloto de Alpine disputó las primeras dos sesiones de entrenamiento del Gran Premio de Australia y su debut no fue el esperado con respecto a lo mostrado en los test de Baréin.

En la FP1, el pilarense terminó en el 16° lugar con un tiempo de 1:23.325 mientras que en la FP2 concluyó en la 18° posición con una vuelta de 1:22.619. Por su parte, su compañero de equipo Pierre Gasly fue 18° en la primera tanda y en la segunda terminó 16°.

En Vivo Te puede interesar Alpine volvió a quedar muy lejos de las expectativas: Colapinto fue 18º y Gasly 16º en la FP2

Colapinto terminó la FP2 con molestias en el ojo No obstante, el pequeño traspié lo sufrió cuando finalizó la práctica y se bajó del auto. Cuando se retiraba del paddock, las cámaras captaron un momento de incomodidad del piloto argentino. Antes de abandonar la zona de boxes, se llevó la mano a uno de sus ojos y realizó un gesto evidente de molestia, lo que generó preocupación entre quienes seguían de cerca la escena.

Colapinto terminó la FP2 con molestias en el ojo X @SC_ESPN De inmediato, miembros del equipo se acercaron para asistirlo y le alcanzaron unas gotas con el objetivo de aliviar la irritación en la zona, mientras el piloto intentaba recuperarse del malestar antes de continuar con sus actividades en el Gran Premio de Australia.

El análisis de Alpine del debut de Colapinto y Gasly Por otro lado, Alpine reflejó en sus redes sociales el clima que se vivió tras las primeras prácticas libres, con imágenes que mostraron a Pierre Gasly y Franco Colapinto visiblemente disconformes con los resultados obtenidos en la jornada inicial. Las fotografías dejaron entrever gestos de frustración en el box, luego de una sesión que estuvo lejos de lo esperado para el equipo.