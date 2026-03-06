"¿Qué pasa pa, me extrañaban?": así anunció Mercado Libre que seguirá junto a Colapinto y Alpine en 2026

A poco del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia, Mercado Libre confirmó que renovó su acuerdo comercial con el equipo BWT Alpine Formula One Team. De esta manera, la empresa continuará vinculada a la categoría y seguirá acompañando la carrera del piloto argentino Franco Colapinto .

La compañía se había incorporado como patrocinador oficial del equipo durante 2025 y ahora decidió extender ese vínculo. Con esta renovación, el característico logo del apretón de manos continuará visible en el monoplaza A526 a lo largo del nuevo campeonato.

Desde la empresa explicaron que la alianza con Alpine se sustenta en principios compartidos como la innovación, la tecnología y la búsqueda constante de eficiencia, valores que también forman parte de la estrategia de la compañía en los distintos mercados de América Latina donde opera.

La Fórmula 1 es considerada uno de los entornos más exigentes en materia de desarrollo tecnológico, análisis de datos y toma de decisiones en tiempo real. En ese contexto, cada ajuste técnico y cada fracción de segundo pueden resultar determinantes para el rendimiento de los equipos.

Según destacaron desde la empresa, esa lógica de precisión y mejora permanente es comparable con los desafíos que enfrenta una plataforma tecnológica que opera a gran escala en la región.

alpine amarillo1 Continúa la alianza entre Mercado Libre y Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Instagram @alpinef1team

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, valoró la continuidad de este vínculo estratégico. “Estamos orgullosos de continuar nuestra alianza con Mercado Libre en esta nueva temporada. Desde el inicio encontramos una visión compartida basada en la innovación, la ambición y la búsqueda constante de alto rendimiento. Su presencia refuerza nuestra conexión con América Latina, una región clave para la Fórmula 1, y valoramos profundamente el compromiso sostenido de la compañía con nuestro proyecto y con el talento que forma parte del equipo”.

El video de Franco Colapinto para confirmar la alianza

La renovación del acuerdo también fue acompañada por el lanzamiento de una nueva campaña publicitaria protagonizada por Franco Colapinto. En el video, el piloto argentino aparece con una frase que rápidamente captó la atención de los fanáticos de la categoría: “¿Qué pasa pa, me extrañaban?”.

Mercado Libre seguirá acompañando a Colapinto en 2026 Mercado Libre seguirá acompañando a Colapinto en 2026.

La propuesta forma parte de una acción conjunta entre Mercado Libre y el equipo Alpine, que presenta esta nueva etapa bajo el lema “Una vuelta más, llegando juntos”. La iniciativa apunta a reforzar el vínculo con los seguidores de la Fórmula 1 en América Latina, una región donde el interés por la categoría continúa creciendo.

En ese contexto, Colapinto también compartió sus sensaciones de cara al nuevo campeonato. “Arrancar mi tercer año en la Fórmula 1 es un desafío enorme y un sueño cumplido. Cada temporada me exige más preparación, más foco y más ambición, pero tener el apoyo de Mercado Libre, que creyó en mí desde el primer momento, le da a todo ese esfuerzo un significado muy especial. Hoy me siento con más experiencia y más confianza para acelerar en esta nueva etapa, listo para arrancar la temporada en Australia y darlo todo desde la primera vuelta”, expresó el piloto.