Franco Colapinto mostró un buen ritmo y terminó en el 16° lugar en la FP1 del Gran Premio de Australia
Franco Colapinto dio varias vueltas rápidas con su A526 y con un tiempo de 1:23.325 finalizó en el 16° lugar en la primera práctica en Melbourne.
La temporada 2026 de la Fórmula 1 se puso en marcha. Este jueves por la noche, los 22 pilotos de la grilla, a excepeción de Fernando Alonso, salieron a la pista para disputar la FP1 del Gran Premio de Australia en donde Franco Colapinto tuvo un buen desempeño a bordo de su A526 de Alpine y finalizó en el 16° lugar.
El pilarense fue de menos a más en la tanda de entrenamientos libres en el Albert Park. En sus primeras vueltas rápidas marcó tiempos muy altos, pero con el correr de los minutos fue bajandolos poco a poco y en su quinto giro logró marcar su mejor tiempo del día (1:23.325).
Por su parte, su compañero de equipo Pierre Gasly finalizó 18° a 0.700 milésimas del argentino. El francés marcó un tiempo de 1:24.035 y no logró mantener el buen ritmo que había mostrado durante los test de pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin.
En la parte alta de los tiempos, Charles Leclerc de Ferrari marcó la mejor vuelta de la FP1 del GP de Australia. El monegasco voló y giró en 1:20.267 mientras que su compañero de equipo lo escoltó con una marca de 1:20.736. Finalmente, el tetracampeón del mundo, Max Verstappen, terminó 3° (1.20.789).
La gran decepción del día fue el vigente campeón del mundo Lando Norris. El británico de McLaren finalizó 19° con un tiempo de 1:24.391 y dio de que hablar al ser el defensor de la corona. A su vez, la gran sorpresa la dio el joven británico y debutante en la Fórmula 1, Arvid Lindblad. El piloto de Racing Bulls se metió en el 5° lugar (1:21.313) y venció a los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli.