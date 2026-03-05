Franco Colapinto mostró un buen ritmo y terminó en el 16° lugar en la FP1 del Gran Premio de Australia

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se puso en marcha. Este jueves por la noche, los 22 pilotos de la grilla, a excepeción de Fernando Alonso, salieron a la pista para disputar la FP1 del Gran Premio de Australia en donde Franco Colapinto tuvo un buen desempeño a bordo de su A526 de Alpine y finalizó en el 16° lugar.

Franco Colapinto terminó 16° en la FP1 del GP de Australia El pilarense fue de menos a más en la tanda de entrenamientos libres en el Albert Park. En sus primeras vueltas rápidas marcó tiempos muy altos, pero con el correr de los minutos fue bajandolos poco a poco y en su quinto giro logró marcar su mejor tiempo del día (1:23.325).

La gran vuelta de Franco Colapinto en la FP1 del GP de Australia X @SC_ESPN Por su parte, su compañero de equipo Pierre Gasly finalizó 18° a 0.700 milésimas del argentino. El francés marcó un tiempo de 1:24.035 y no logró mantener el buen ritmo que había mostrado durante los test de pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin.

Plenty of data to sort through before FP2 pic.twitter.com/4F1oXcCJ2j — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 6, 2026 Leclerc y Hamilton marcaron el 1-2 para Ferrari En la parte alta de los tiempos, Charles Leclerc de Ferrari marcó la mejor vuelta de la FP1 del GP de Australia. El monegasco voló y giró en 1:20.267 mientras que su compañero de equipo lo escoltó con una marca de 1:20.736. Finalmente, el tetracampeón del mundo, Max Verstappen, terminó 3° (1.20.789).

Así quedó la clasificación de la FP1 del GP de Australia Charles Leclerc Lewis Hamilton Max Verstappen Isack Hadjar Arvid Lindblad Oscar Piastri George Russell Andrea Kimi Antonelli Gabriel Bortoleto Nico Hulkenberg Esteban Ocon 12Carlos Sainz Liam Lawson Oliver Bearman Alex Albon Franco Colapinto Valtteri Bottas Pierre Gasly Lando Norris Sergio Pérez Lance Stroll Fernando Alonso El minuto a minuto de Colapinto en la FP1 del GP de Australia Live Blog Post Se terminó la FP1: Colapinto P16 y Leclerc el más rápido En la primera práctica de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto mostró un sólido ritmo y marcó un buen tiempo de 1:23.325 que le permitió finalizar 16°. Por su parte, el piloto monegasco de Ferrari voló y fue el más rápido de la primera sesión de entrenamientos con un giro de 1:20.267. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029746696779944433&partner=&hide_thread=false ¡¡COMENZÓ OFICIALMENTE EL 2026 DE COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1!!



Colapinto finalizó en el 16° lugar la Práctica 1 del #AusGP



Su compañero de ALPINE, Pierre Gasly, terminó 18°



El podio: 1° Leclerc (1:20.267), 2° Hamilton y 3° Verstappen



#AusGP | Toda la… pic.twitter.com/r5FkCZh3DV — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026 Live Blog Post Bandera amarilla: se quedó Alex Albon El piloto tailandés de Williams sufrió una falla en la potencia de su motor y quedó parado en la mitad de la pista. Ante ello, los comisarios decretaron la bandera amarilla. Live Blog Post Buen tiempo de Colapinto con las gomas blandas El argentino pasó por los boxes para cambiar su set de neumáticos y en su primera vuelta con las gomas blandas, el pilarense marcó un giro de 1:23.325. Live Blog Post Ferrari es pura velocidad y Leclerc está encendido En una vuelta que permitió ver en detalle la nueva aerodinámica activa, con el movimiento del alerón delantero y trasero, el monegasco firmó un tiempo de 1:20.829 en su primer intento con la goma más blanda. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2029741567255122287&partner=&hide_thread=false Charles Leclerc goes to the top! It's a 1:20.829 which is our new benchmark on the soft tyres #F1 #AusGP pic.twitter.com/09gc7VISl7 — Formula 1 (@F1) March 6, 2026 Live Blog Post Colapinto y un pequeño despiste en el Albert Park El argentino, que gira un segundo más rápido que Gasly en este momento, volvió a los boxes para que los mecánicos de Alpine chequeen el A526 tras bloquear en la curva 3 y pasarse de largo y pisar la grava. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2029738747391017165&partner=&hide_thread=false ¡CUIDADO, FRANCO!Colapinto se pasó y tuvo que redirigir el rumbo de su Alpine en la FP1 del #AusGP.Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/DNsB8GMg0d — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 6, 2026 Live Blog Post Leclerc marca el mejor tiempo con su Ferrari El monegasco y quien dio la sorpresa en los test de Baréin, marcó el mejor tiempo por el momento en Melbourne. En su vuelta rápida giró en un tiempo de 1:21.227. Live Blog Post Colapinto volvió a bajar su tiempo Luego de estar un rato en los boxes, Colapinto regresó a la pista y mejoró su tiempo. En esta ocasión, el piloto de Alpine marcó una vuelta de 1:24.446. Live Blog Post Colapinto y Gasly, cabeza a cabeza El argentino, que pasó un rato por boxes para sacar de la toma de aire a un pajarito, está 14°, justo detrás de Gasly, a tres décimas. Live Blog Post Verstappen, el más rápido de la sesión por el momento El tetracampeón del mundo marcó el mejor tiempo de la sesión (1:22.305) y por el momento es quien domina la FP1 en el Albert Park de Melbourne. Live Blog Post Colapinto sigue bajando sus tiempos En su tercer giro rápido, Franco Colapinto mostró un gran ritmo con su A526 y marcó una vuelta de 1:25.819 que lo metió dentro del top 10. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029734523533938722&partner=&hide_thread=false ¡¡QUE PLACER VERTE OTRA VEZ, FRANCO!! ¡¡ESPECTACULAR VUELTA DE COLAPINTO EN MELBOURNE, 1:25.819 PARA ESCALAR AL 7° LUGAR!!#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FSZp6lUzn5 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026 Live Blog Post Colapinto mejoró su tiempo y se colocó en el 8° lugar El pilarense mejoró considerablemente su tiempo y en su segunda vuelta rápida marcó un giro de 1:27.466 con las gomas medias. Live Blog Post Primer tiempo de Colapinto en la FP1 El piloto argentino marcó su primer tiempo en la temporada 2026. Su giro fue de 1:56.228, un tiempo altísimo aunque recién comienza la práctica en Melbourne. Live Blog Post Oscar Piastri, el primero en sufrir un problema de potencia El piloto australiano de McLaren informó por la radio que su MCL40 no tiene potencia en su motor. Ante ello, los comisarios de pista sacaron la bandera amarilla. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029733723327889568&partner=&hide_thread=false COMPLICADO COMIENZO PARA PIASTRI EN LA FP1: ¡NO TIENE POTENCIA EN EL ACELERADOR! #AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/y1ANmkseJc — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026 Live Blog Post Salen los autos para darle inicio a la temporada 2026 de la Fórmula 1 Live Blog Post La práctica 1 comenzará a las 22:30 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029731169776885903&partner=&hide_thread=false ¡¡EYE OF THE TIGER!! ¡¡ARRANCA UN 2026 LLENO DE ILUSIONES PARA FRANCO COLAPINTO!!#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/WUaq0aknKW — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026