La fuerte reacción de Alpine tras la escena viral de Colapinto y Briatore en Drive to Survive

A poco de empezar la temporada 2026 de la Fórmula 1 , con el Gran Premio de Australia, Franco Colapinto vuelve a quedar en el centro de la escena. El piloto argentino se prepara para afrontar su primer campeonato como titular desde el arranque, mientras una escena recientemente difundida de Drive to Survive reavivó el debate sobre un tenso momento que vivió dentro de Alpine .

En medio de la expectativa que genera su presencia en el paddock, su estreno en la popular serie de Netflix no pasó desapercibido. El episodio en el que aparece exhibe una discusión intensa con Flavio Briatore luego de un incidente que protagonizó durante la clasificación del Gran Premio de Imola en 2025.

La secuencia se viralizó rápidamente en redes sociales y generó múltiples reacciones entre los seguidores del campeonato. Frente a ese escenario, Alpine decidió intervenir con un mensaje directo para intentar relativizar lo ocurrido y dejar una advertencia a los fanáticos: “ No creas todo lo que ves en televisión ”.

El momento que aparece en la serie se produjo durante el debut de Colapinto con Alpine en la temporada 2025. En su primera participación en la Q1 del circuito de Imola, el argentino perdió el control del A525 y terminó impactando contra las barreras, lo que provocó daños considerables en el monoplaza.

Además de arruinar su intento de clasificación, el golpe generó preocupación dentro de la estructura del equipo. En la Fórmula 1 actual, las escuderías deben respetar un estricto límite presupuestario, por lo que cada reparación representa un gasto que puede afectar la planificación del año.

El fuerte choque de Franco Colapinto en la Q1 del GP de Imola

El fuerte intercambio con Flavio Briatore

Las cámaras del documental captaron el momento posterior al accidente, cuando Briatore se acercó al piloto para hablar sobre lo ocurrido. En la conversación, Colapinto asume la responsabilidad por el error y reconoce: “Fue una cagada mía”.

El dirigente italiano responde con dureza y deja en claro su molestia por las consecuencias del choque: “No deberías cometer esos errores. Fue una cagada tuya, pero si tu cagada rompe el auto, también es una cagada mía”.

La discusión continua cuando el argentino planteó la posibilidad de hacer modificaciones en el auto tras el incidente. En ese momento, Briatore remarca su autoridad dentro de la escudería: “Yo decido qué hacer. El problema sos vos, tenés que mejorar”.

La conversación de Colapinto y Gasly con Briatore La conversación de Colapinto y Gasly con Briatore. Netflix

La escena, ahora difundida en la serie, generó un intenso debate entre los fanáticos. Por eso, Alpine optó por responder en redes sociales recordando que el programa de Netflix presenta una versión editada de lo que ocurre dentro de los equipos durante una temporada de Fórmula 1.

Las fotos que compartió Alpine antes del GP de Australia

alpine Alpine publicó una serie de fotos tras la tensa escena entre Colapinto y Briatore en Drive to Survive. Instagram @alpinef1team

alpine1 Alpine publicó una serie de fotos tras la tensa escena entre Colapinto y Briatore en Drive to Survive. Instagram @alpinef1team