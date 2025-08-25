Los usuarios de Motorola ahora pueden disfrutar de la optimización de la cámara en Instagram

Los usuarios de Motorola ahora cuentan con una integración más profunda con Instagram , lo que les permitirá llevar su experiencia de fotografía móvil a otro nivel. Gracias a estas mejoras, los dispositivos ofrecen imágenes más vibrantes, videos más fluidos y mayor aprovechamiento de las funciones de la cámara .

El objetivo es potenciar la creatividad tanto de fotógrafos como de creadores de contenido, optimizando las capturas y publicaciones en redes sociales. Esta actualización refuerza el compromiso de la marca con la innovación y promete redefinir cómo los usuarios interactúan con Instagram directamente desde sus teléfonos.

El motorola razr 60 ultra incorpora compatibilidad con el modo portátil de Instagram , lo que permite aprovechar al máximo las posiciones Flex View de la cámara . De esta manera, los usuarios pueden capturar selfies sin manos, grabar vlogs desde distintos ángulos y compartir contenidos directamente en la aplicación.

El motorola razr 60 ultra suma integración con Instagram para capturas más creativas.

Además, gracias a la incorporación de UHDR (Ultra High Dynamic Range), las fotos y videos mantienen colores más vivos, sombras profundas y reflejos realistas al publicarse en la plataforma.

En modelos como el motorola edge 60 pro, los usuarios pueden tomar imágenes con la aplicación de cámara nativa y publicarlas en Instagram conservando la calidad UHDR. Esta función asegura fotografías más radiantes y listas para compartir, sin necesidad de edición adicional.

La calidad UHDR permite que la fotografía en Motorola mantenga colores vibrantes al publicarse.

Por otro lado, la inteligencia artificial (IA) potencia funciones como Action Shot, que ajusta la velocidad de obturación y la luz, o Exposición Prolongada, ideal para efectos creativos como estelas de luz o cascadas suaves.

Optimización Cámara Motorola - Interna 3 Las funciones con IA en la cámara de Motorola llevan la fotografía móvil a nivel profesional. shutterstock.com

Flex View: creatividad sin límites

La tecnología Flex View amplía las posibilidades de fotografía con Motorola, permitiendo que los teléfonos se sostengan en distintos ángulos sin necesidad de accesorios. Con esto, se pueden tomar selfies, time-lapses o videos estables sin trípode.

El modo videocámara incluso admite una relación de aspecto 9:16, pensada para creadores de contenido que priorizan las redes sociales, y suma estabilización adaptativa para grabaciones en movimiento.

FUENTE: Motorola Argentina