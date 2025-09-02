WhatsApp sigue los pasos de Instagram con una función polémica

WhatsApp , una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en todo el mundo, trabaja en una nueva herramienta que impactará en la forma de compartir contenido. En esta ocasión, la plataforma desarrolla una función llamada "Amigos cercanos".

Según la plataforma WABetaInfo esta función permitirá a los usuarios publicar estados solo para un grupo reducido de contactos, de manera similar a la opción "Mejores amigos" de Instagram .

La novedad estará integrada en la sección de privacidad de los estados. Allí los usuarios podrán definir quiénes forman parte de su lista de "Amigos cercanos" y decidir, al momento de publicar, si desean compartir la actualización con todos los contactos o únicamente con ese grupo. Según el portal especializado WABetaInfo, la lista podrá modificarse en cualquier momento sin que los contactos reciban notificaciones de los cambios, lo que garantiza un manejo discreto de la herramienta.

Los estados compartidos con "Amigos cercanos" estarán identificados visualmente mediante un color distinto al habitual, lo que permitirá reconocer de inmediato que se trata de contenido exclusivo. Al igual que el resto de los estados de WhatsApp, estas publicaciones tendrán una duración máxima de 24 horas y estarán protegidas con cifrado de extremo a extremo.

La experiencia será prácticamente idéntica a la que ofrece Instagram: los contactos que figuren en la lista verán los estados marcados con un indicador visual, mientras que los que no formen parte de ella no tendrán acceso a ese contenido ni a información sobre su existencia.

Disponibilidad de la función

Por el momento, la opción se encuentra en fase de pruebas dentro de la versión beta de WhatsApp para iOS. No hay confirmación oficial sobre la fecha de lanzamiento ni sobre si estará disponible primero en dispositivos con sistema operativo iOS o Android.

Aunque ya era posible configurar listas personalizadas para los estados, la función "Amigos cercanos" promete una gestión más simple y reconocible para los usuarios. De acuerdo con WABetaInfo, se espera que la actualización llegue en una futura versión de la aplicación, aunque podría permanecer en desarrollo durante meses antes de su implementación definitiva.