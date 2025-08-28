Retrasos de hasta 12 horas en Outlook: Microsoft confirma el fallo y busca solución

Millones de usuarios dependen de Outlook para gestionar tanto correos personales como profesionales. Sin embargo, recientemente, Microsoft ha confirmado que un error está afectando a la aplicación móvil de Outlook , causando retrasos de hasta 12 horas en la sincronización de los correos electrónicos .

El problema está relacionado con un fallo en Exchange Online, específicamente en la versión móvil del programa y en aquellos que utilizan la autenticación HMA (Hybrid Modern Authentication). Este cambio reciente, diseñado para mejorar la sincronización de buzones de correo, ha ocasionado un grave inconveniente: el bloqueo de algunos buzones y la incapacidad para acceder a correos electrónicos y calendarios en la app móvil.

Aunque Microsoft ha identificado el problema , que fue registrado en el Centro de administración de Microsoft 365, la solución aún está en proceso. La causa del fallo radica en una condición de actualización que, al detectar un error , provoca que la sincronización de correos entre en cuarentena, retrasando hasta 12 horas el flujo de información.

Los ingenieros de Microsoft han trabajado para evitar que las sincronizaciones vuelvan a entrar en cuarentena, pero aún no se ha revelado cuántos usuarios ni en qué regiones están siendo afectados. No obstante, el problema se ha clasificado como un incidente importante, lo que podría tener un impacto considerable sobre los usuarios.

Soluciones temporales

Para aquellos usuarios afectados, Microsoft ha recomendado varias soluciones temporales:

Usar Outlook en la web (OWA): accede a tus correos a través del navegador móvil en outlook.office.com. Esto asegura que puedas seguir gestionando tus mensajes sin esperar la sincronización de la app.

Forzar el cierre y reiniciar la aplicación: entra en Ajustes > Aplicaciones > Outlook y selecciona 'Forzar detención'. Luego, vuelve a abrir la aplicación.

y selecciona 'Forzar detención'. Luego, vuelve a abrir la aplicación. Borrar caché de la aplicación: en Ajustes > Aplicaciones > Outlook > Almacenamiento, selecciona 'Borrar caché' para intentar solucionar el problema.

> Almacenamiento, selecciona 'Borrar caché' para intentar solucionar el problema. Reinstalar la aplicación: como último recurso, desinstalar y volver a instalar la app desde la tienda de aplicaciones podría ayudar a resolver los errores persistentes.

Aunque no es la primera vez que se presenta un problema similar en Outlook, Microsoft suele actuar rápidamente para corregir estos fallos, teniendo en cuenta el alto nivel de dependencia que los usuarios tienen del servicio.

FUENTE: Información extraída de Microsoft