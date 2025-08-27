Se filtran los salarios de Microsoft: inteligencia artificial paga más de 200 mil dólares

Más de 850 empleados de Microsoft filtraron sus salarios a través de una hoja de cálculo colaborativa en Excel. El documento, compartido de manera anónima y voluntaria, incluye sueldos base, bonificaciones y paquetes de acciones.

La información permite conocer cómo se distribuyen las remuneraciones entre las distintas áreas de la compañía, con los salarios más altos concentrados en inteligencia artificial y la nube.

El material, analizado por Business Insider, surge en un contexto particular: Microsoft atraviesa un proceso de despidos que afectó a miles de trabajadores, aunque al mismo tiempo mantiene planes de contratación en áreas estratégicas.

La filtración refleja una muestra limitada y voluntaria, pero muestra la prioridad de Microsoft en inteligencia artificial y servicios en la nube.

Según los datos filtrados, el grupo de Cloud + AI encabeza la lista con un salario base promedio de 204.135 dólares . Le siguen Comercio y Ecosistemas (191.597 dólares), Seguridad (189.285 dólares) y Azure (176.035 dólares). Experiencias y Dispositivos, que incluye Windows y Surface, alcanza 175.123 dólares; Microsoft AI, 170.456 dólares; Xbox, 168.831 dólares; y CoreAI, 167.759 dólares. Estos salarios son anuales.

La información difundida corresponde a una muestra de trabajadores en Estados Unidos y no constituye un registro oficial de la compañía. Microsoft cuenta con una plantilla de más de 219.000 empleados a nivel global, por lo que los datos reflejan únicamente una parte del total. Además, al tratarse de un documento anónimo y voluntario, es posible que no represente con exactitud el promedio general.

image

A pesar de estas limitaciones, la filtración permite identificar la importancia que la empresa asigna a las áreas vinculadas con la inteligencia artificial y la nube, donde los salarios resultan más elevados. La estrategia coincide con la competencia que mantienen las grandes tecnológicas por atraer profesionales especializados en estos campos.