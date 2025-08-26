Microsoft rediseña Copilot en Windows 11: así es la nueva aplicación de IA con pantalla de inicio mejorada

La inteligencia artificial (IA) sigue marcando el rumbo de la industria tecnológica, y Microsoft no se queda atrás. Mientras Windows 10 se prepara para quedar obsoleto en octubre —cuando dejará de recibir actualizaciones gratuitas— la compañía refuerza su apuesta por Windows 11 , integrando cada vez más funciones de IA a través de su plataforma Copilot .

Desde su lanzamiento, Windows 11 no alcanzó la aceptación esperada. Sin embargo, Microsoft busca revertir esta situación impulsando Copilot como pieza clave de su estrategia. La idea es que los usuarios utilicen la inteligencia artificial en la mayoría de las aplicaciones y productos del ecosistema Windows , ofreciendo asistencia inmediata y nuevas formas de interacción.

Copilot ya está disponible como aplicación oficial en Windows 11 y acaba de recibir un nuevo rediseño, que cambia de manera sustancial su interfaz.

La actualización trae consigo una pantalla de inicio renovada , con accesos directos para la búsqueda de archivos en el PC mediante Copilot+, una lista de documentos recientes y enlaces a las conversaciones previas del usuario.

Copilot ya está disponible como aplicación oficial en Windows 11.

Antes, la app solo mostraba un campo de texto para iniciar un chat y algunos consejos básicos. Ahora, la nueva interfaz funciona como un panel completo de productividad, centralizando archivos, aplicaciones y sugerencias en un mismo lugar.

Funciones destacadas de la nueva versión

Con este rediseño, los usuarios podrán:

Consultar archivos recientes directamente en Copilot .

. Acceder a aplicaciones de Windows con atajos rápidos.

con atajos rápidos. Reanudar conversaciones previas con la inteligencia artificial .

. Obtener ayuda guiada al hacer clic en una app, iniciando una sesión de Vision para configurar tareas con IA.

Subir un documento o una foto y pedirle a Copilot que lo resuma, identifique objetos o genere un análisis interactivo.

Además, se suma la búsqueda integrada de archivos, aunque esta función solo estará disponible en PC con Copilot+.

copilot2 Microsoft rediseñó Copilot en Windows 11 y sumó funciones inéditas: la IA ahora ofrece una experiencia distinta que sorprende a los usuarios. Microsoft

Un paso más en la estrategia de Microsoft

El rediseño de Copilot en Windows busca aumentar la adopción de la IA entre los usuarios de Windows 11. La empresa ha renovado varias veces la aplicación desde su lanzamiento, y este último cambio refleja la importancia estratégica que Microsoft le otorga a la inteligencia artificial en su sistema operativo.

Con el fin de dejar atrás las críticas iniciales a Windows 11, la compañía apuesta por una experiencia más ágil, intuitiva y basada en IA, consolidando a Copilot como el asistente digital central de la próxima generación de Windows.

FUENTE: Información extraída de Mivrosoft