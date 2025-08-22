Microsoft lanza un parche de emergencia para corregir fallos en Windows 10 y 11

Microsoft atraviesa un nuevo revés con sus actualizaciones . A tan solo dos meses de que finalice el soporte oficial de Windows 10 , la compañía confirmó que los parches de seguridad publicados en agosto de 2025 están generando fallos de gran magnitud. Usuarios de distintas partes del mundo reportaron que no pueden restablecer sus equipos y, en muchos casos, los datos quedan dañados de forma irreversible.

El problema afecta a múltiples versiones de Windows , tanto en entornos domésticos como corporativos, y complica además a los equipos de TI y desarrolladores que utilizan herramientas de configuración como RemoteWipe.

De acuerdo con el comunicado emitido por Microsoft , las actualizaciones problemáticas impactan en:

Por el momento, la única versión que no registra desperfectos es Windows 11 24H2.

Restablecer el equipo: una opción bloqueada

El fallo se manifiesta cuando los usuarios intentan ejecutar la función “Restablecer este PC”. En lugar de devolver el sistema a su estado original, el proceso falla y deja inaccesibles los datos almacenados. Esto convierte a la herramienta, clave para resolver problemas de optimización, en una trampa para quienes necesitan reinstalar el sistema operativo.

“Esta actualización soluciona un problema introducido por la actualización de seguridad de agosto de 2025 (KB5063874), que podía provocar un error al intentar restablecer o recuperar el dispositivo”, reconoció la compañía en su comunicado oficial.

Microsoft lanza un parche de emergencia

Consciente del impacto, la empresa lanzó una actualización "Out-of-band" (OOB) que no está vinculada a seguridad, pero que apunta directamente a resolver el error. El nuevo parche, KB5066189, corrige los problemas de recuperación en todas las versiones afectadas, por lo que se recomienda instalarlo cuanto antes.

Además, Microsoft aclaró que no es necesario aplicar las actualizaciones previas: la nueva acumulativa incluye todas las mejoras y correcciones.

windows parche3 El incidente llega en un momento clave: el soporte oficial de Windows 10 finalizará en octubre de 2025. Windows

Más problemas en el horizonte

A la par, surgieron reportes sobre dificultades en la transferencia de archivos de gran tamaño en discos SSD, vinculadas a la versión KB5063878. En este caso, la empresa aún no ha confirmado si trabaja en una solución específica.

El incidente llega en un momento clave: el soporte oficial de Windows 10 finalizará en octubre de 2025. Millones de usuarios deberán migrar a Windows 11 o contratar soporte extendido pago. Sin embargo, los errores constantes en las actualizaciones generan desconfianza sobre la estabilidad de ambos sistemas.

Con cada parche que causa nuevos problemas, se refuerza la sensación de que Microsoft atraviesa un ciclo complejo en la gestión de sus actualizaciones, justo cuando más necesita mostrar solidez frente a su base de usuarios.

FUENTE: Información extraída de Microsoft