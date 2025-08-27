El gran truco de Chat GPT que ayuda a estudiar y aprobar que cambia la forma de usar inteligencia artificial

La IA para estudiantes de Chat GPT se convierte en un tutor personal y te explica cómo sacar los mejores resultados.

El ChatGPT se convierte en una gran herramienta para los estudiantes. Ahora puedes activar el “modo estudio”, que ofrece un sistema de estudio que explica cada tema de una forma sencilla para que entiendas más y saques las mejores calificaciones. Esta es una de las últimas actualizaciones de la inteligencia artificial más populares del mundo.

Algunos aseguran que el “modo estudio” es como tener un profesor particular con IA que te prepara para exámenes y te ayuda a comprender, sin memorizar. Lo mejor es que el modo estudio fue diseñado junto a docentes y expertos en pedagogía por lo que está pensado para sacar los mejores resultados.

INFO-CHAT-GPT Chat GPT compite con Google para ayudar a estudiantes a estudiar. Shutterstock

¿Qué harás con esta inteligencia artificial? Lo llamativo es que en vez de darte la respuesta directa, te hará preguntas y te brindará pistas para que respondas cada pregunta. Y si te equivocas, te guiará paso a paso hasta que llegues a la solución correcta por tu cuenta. Además, te motiva a que sigas aprendiendo e intentando nuevas preguntas.

Para activar el “modo estudio” o “modo genio” tienes que entrar en la página web del Chat GPT, incluyendo la versión gratuita. Inicia un nuevo chat en la versión web o aplicación y busca el botón “Estudiar y aprender” que aparece en el menú de las herramientas. Cuando hagas clic ya puedes preguntar sobre el tema que quieras estudiar.