¿Por qué la IA no puede contar hasta 1 millón? Aquí lo revelamos

Un creador de contenido pidió a ChatGPT contar del uno al millón de manera ininterrumpida y generó millones de reacciones en TikTok y X.

Un video en TikTok mostró una conversación entre un usuario y la inteligencia artificial de OpenAI. El creador de contenido identificado como @colomignon solicitó a ChatGPT que contara de uno en uno hasta llegar al millón sin interrupciones en el "modo de voz". Lo que inició como un video poco usual se convirtió en un fenómeno viral, acumulando comentarios, memes y millones de visualizaciones en varias plataformas.

En el clip, que dura casi dos minutos, el usuario insiste en que la inteligencia artificial inicie la cuenta. ChatGPT responde con amabilidad, pero advierte que sería un desafío poco práctico y muy lento. Aun así, el sistema intenta comenzar: “Vamos con el primer número, uno, y así sucesivamente”. Lo que desató la risa de miles de internautas fueron las respuestas de la IA para evitar cumplir el tedioso reto.

Le pidió a ChatGPT que contara uno por uno hasta un millón y no pudo hacerlo Un joven le pidió a ChatGPT que contara uno por uno hasta un millón Un joven le pidió a ChatGPT que contara uno por uno hasta un millón y la reacción de la inteligencia artificial se volvió viral en redes sociales. El video superó el millón de vistas en TikTok en pocas horas y rebasó los cinco millones de reproducciones en X. Los comentarios se dividieron entre quienes celebraron la paciencia del chatbot y quienes ironizaron sobre las exigencias del creador de contenido.

¿Por qué ChatGPT no puede contar hasta un millón? Aunque la petición parece sencilla, representa un reto considerable para un modelo de lenguaje como ChatGPT. Su diseño está orientado a generar texto predictivo, no a realizar procesos secuenciales extensos o cálculos exactos. La arquitectura del sistema funciona a partir de tokens, unidades de texto que se producen según la probabilidad de aparición en un contexto dado.