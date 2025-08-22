Inteligencia artificial: los 3 cursos adicionales que se recomiendan para agregar a tu CV

Estos tres cursos recomendados por la inteligencia artificial te permiten sumar habilidades clave y obtener certificaciones reconocidas.

Los cursos online permiten capacitarse desde casa, con certificaciones que pueden marcar una diferencia en tu CV, según la inteligencia artificial estos son los mejores. Foto: Freepik

La inteligencia artificial dejó de ser una tendencia futurista y se convirtió en una competencia clave en el mercado laboral. Cada vez se exigen más habilidades relacionadas con tecnología, marketing, salud y finanzas. Sin embargo, no basta con conocer ChatGPT o haber probado alguna herramienta de automatización: los reclutadores valoran la formación específica y certificada.

Por eso, te presentamos tres cursos que recomienda la propia inteligencia artificial y que no solo suman valor a tu currículum, sino que también te preparan para aplicar la IA y otras herramientas de tecnología en contextos reales.

Google ofrece una serie de cursos para aprender a usar Inteligencia Artificial. Foto: Freepik Completar tu CV con estos cursos puede ayudarte a conseguir mejores oportunidades de empleo, según la inteligencia artificial. Foto: Freepik Introducción a la inteligencia artificial Tanto ChatGPT como Copilot recomiendan un curso introductorio de inteligencia artificial. Este tipo de programa ofrece una base sólida sobre algoritmos, machine learning y procesamiento de datos. Además, enseña los fundamentos de Python, el lenguaje más utilizado en este campo. Se pueden encontrar cursos similares en plataformas como Coursera, edX o Google, muchas veces con versiones gratuitas y certificadas.

Especialización en Machine Learning y Deep Learning Para quienes buscan profundizar, existen cursos de Machine Learning y Deep Learning. Estos enseñan a construir modelos predictivos, entrenar redes neuronales y aplicar IA en proyectos reales. Son clave si querés trabajar en análisis de datos, automatización o desarrollo de software. Las herramientas principales que se aprenden incluyen TensorFlow, Keras y Python.