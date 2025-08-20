Mascotas: cómo distinguir cuándo dos gatos juegan o pelean
Saber diferenciar entre un juego y una pelea entre gatos es clave para cuidar su bienestar y evitar accidentes entre mascotas en el hogar.
Las personas con dos o más mascotas muchas veces caen en la confusión de saber cuándo ellas juegan o pelean. Pues un juego que parecía ir bien rápidamente se puede transformar en un conflicto. Esto sucede tanto en perros como en gatos.
Para identificar cuando es una pelea o cuando se trata de un juego, debemos prestar atención a pequeños detalles para interpretar sus interacciones. Si bien muchas veces parecen agresivos entre ellos, no siempre están peleando. Solamente se trata de un comportamiento donde están liberando energía.
Cómo saber si se trata de un juego
Según algunos especialistas, cuando dos gatos juegan se pueden ver movimientos ágiles y saltos coordinados, muchas veces estos juegos son en silencio ya que no hacen ningún sonido porque no están sintiendo ninguna amenza. Estos juegos entre felinos suelen turnanse entre atacante y defensor. En la mayoría de los casos, las garras se mantienen escondidas.
En el caso de una pelea real, la situación cambia y todo se torna más tenso. Los gruñidos, orejas hacia atrás y colas rígidas pueden ser señal de que el juego escaló a otro lado. Además, las garras y los dientes están presente de forma constante. Es probable que en este momento alguno de los gatos intente escapar o esconderse.
Durante esta última situación es importante cuidarse al separar los gatos, evitando el contacto directo con nuestras manos. Una forma eficaz y segura para prevenir estos problemas es proporcionándoles juguetes, espacios de juego y rascadores individuales, esto puede reducir los conflictos y mantener la armonía.