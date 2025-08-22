Estos son los países que más usan ChatGPT, según un informe internacional

El impacto de ChatGPT en el escenario global sigue en aumento. Con más de 542 millones de usuarios únicos y un alcance de 5.300 millones de visitas mensuales, la herramienta de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI se consolida como líder indiscutida en el ecosistema digital y profesional.

Según un informe internacional de FirstPageSage , esta expansión está marcada por la integración de IA en distintos sectores, desde la educación y los negocios, hasta el entretenimiento y la investigación. Los datos muestran que Estados Unidos e India son los países que más utilizan la plataforma, seguidos por Brasil, Canadá, Francia, México y otras naciones que consolidan su crecimiento.

El reporte confirma que Estados Unidos e India ocupan el primer lugar, cada uno con el 16% de los visitantes globales de ChatGPT . Muy por detrás aparece Brasil, que concentra el 5,8% del tráfico y se ubica como referente en Latinoamérica. A nivel global, lo siguen Canadá (5,4%), Francia (4,3%) y México (4,1%).

En América Latina, México y Brasil encabezan la lista, mientras que Argentina también figura con un 1,3% de usuarios, mostrando un crecimiento sostenido del uso de IA en la región.

Europa presenta un escenario diverso: países como Francia, Reino Unido, España y Alemania se encuentran entre los primeros diez en la lista, con porcentajes que oscilan entre el 2,4% y el 4,3% de las visitas mensuales.

Brasil y México son los países latinoamericanos con más usuarios de ChatGPT.

En Latinoamérica, además de Brasil y México, destacan Colombia (1,6%) y Argentina (1,3%). Estos números reflejan cómo la inteligencia artificial gana espacio en distintos entornos sociales y productivos, adaptándose a las necesidades locales y reforzando su presencia en la vida cotidiana.

En Argentina, el uso de la IA sigue creciendo con fuerza.

Los usos más frecuentes de ChatGPT

A nivel de aplicación, la investigación general lidera con un 36,8%, seguida por la investigación académica (17,9%) y la asistencia en programación (14,6%). También se destacan actividades como la redacción de correos electrónicos, el marketing y la investigación comercial.

En cuanto a sectores, viajes y hospitalidad encabezan la integración de ChatGPT en los procesos de compra, seguidos de la venta minorista, servicios tecnológicos, salud, automotriz y bienes raíces. La plataforma también tiene un impacto creciente en educación, finanzas y alimentos y bebidas.

La investigación y la educación son algunos de los sectores que más integran ChatGPT.

Competencia y tendencias del mercado

El crecimiento de ChatGPT entre 2024 y 2025 ha sido notable: pasó de 369 millones a 542 millones de usuarios mensuales, con una cuota de mercado cercana al 75%. En contraste, Google Gemini se mantiene en un 13,5%, mientras que Perplexity y ClaudeAI comienzan a ganar espacio, aunque aún lejos del liderazgo de OpenAI.

Las proyecciones indican que la IA seguirá expandiéndose en distintas industrias y geografías, impulsada por la disponibilidad en múltiples idiomas y su integración con plataformas de productividad. La competencia se intensificará durante 2025, pero la ventaja de ChatGPT sigue siendo clara.