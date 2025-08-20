Casi el 90% de los estudios de videojuegos ya emplea inteligencia artificial
El informe de Google Cloud reveló que la mayoría de empresas testean juegos con IA y automatizan procesos de desarrollo.
La inteligencia artificial avanza con fuerza en la industria de los videojuegos y se consolida como una herramienta habitual en los procesos de desarrollo. Un estudio de Google Cloud, elaborado junto con la firma de investigación The Harris Poll, reveló que el 87% de los desarrolladores en países como Estados Unidos, Corea del Sur, Noruega, Finlandia y Suecia ya integra la IA en su trabajo diario.
El estudio que reveló el uso de las IA en el mundo gaming
El sondeo, realizado entre junio y julio de este año a 615 profesionales del sector, mostró que la tecnología no se limita a pruebas experimentales, sino que forma parte de la estructura de los estudios. Sus principales aplicaciones se orientan a la automatización de tareas repetitivas y a la optimización de contenidos. Esto incluye desde el procesamiento de texto, código y audio, hasta la creación de vídeo y la toma de decisiones autónomas. De los encuestados, un 44% afirmó que utiliza la IA de manera específica para este tipo de procesos.
No obstante, alrededor de un cuarto de los participantes del sondeo reconoció dificultades para medir con claridad el retorno de inversión y muchos señalan que la implementación de estas herramientas implica gastos elevados en las primeras etapas.
El informe también refleja inquietudes respecto a la propiedad intelectual y la autoría de los contenidos generados con inteligencia artificial. Un 63% de los consultados advierte sobre posibles riesgos legales y la falta de regulación específica. Estas preocupaciones se suman a un escenario complejo para el sector tecnológico, marcado en el último año por huelgas laborales vinculadas al uso de la IA y más de 100.000 despidos.
A pesar de este contexto, la industria gaming mantiene perspectivas de crecimiento. El lanzamiento de nuevos títulos y la llegada de futuras consolas se ven como oportunidades para que la IA refuerce la competitividad de los estudios y acelere los procesos creativos.
