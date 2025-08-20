Casi el 90% de los estudios de videojuegos ya emplea inteligencia artificial

El informe de Google Cloud reveló que la mayoría de empresas testean juegos con IA y automatizan procesos de desarrollo.

El mundo del gaming recibe a la IA en sus procesos y testing

La inteligencia artificial avanza con fuerza en la industria de los videojuegos y se consolida como una herramienta habitual en los procesos de desarrollo. Un estudio de Google Cloud, elaborado junto con la firma de investigación The Harris Poll, reveló que el 87% de los desarrolladores en países como Estados Unidos, Corea del Sur, Noruega, Finlandia y Suecia ya integra la IA en su trabajo diario.

image La IA conoce la industria de los videojuegos Google Cloud El estudio que reveló el uso de las IA en el mundo gaming El sondeo, realizado entre junio y julio de este año a 615 profesionales del sector, mostró que la tecnología no se limita a pruebas experimentales, sino que forma parte de la estructura de los estudios. Sus principales aplicaciones se orientan a la automatización de tareas repetitivas y a la optimización de contenidos. Esto incluye desde el procesamiento de texto, código y audio, hasta la creación de vídeo y la toma de decisiones autónomas. De los encuestados, un 44% afirmó que utiliza la IA de manera específica para este tipo de procesos.

El motivo central de esta adopción es económico "El 94% de los desarrolladores considera que la IA permitirá reducir los costes de producción a largo plazo" sostienen desde Google Cloud.

No obstante, alrededor de un cuarto de los participantes del sondeo reconoció dificultades para medir con claridad el retorno de inversión y muchos señalan que la implementación de estas herramientas implica gastos elevados en las primeras etapas.

image Un estudio de Google Cloud expone el uso de la IA de empresas gaming Shutterstock El informe también refleja inquietudes respecto a la propiedad intelectual y la autoría de los contenidos generados con inteligencia artificial. Un 63% de los consultados advierte sobre posibles riesgos legales y la falta de regulación específica. Estas preocupaciones se suman a un escenario complejo para el sector tecnológico, marcado en el último año por huelgas laborales vinculadas al uso de la IA y más de 100.000 despidos.