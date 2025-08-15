Inteligencia artificial: los 3 oficios más recomendados para quienes no tienen título universitario

Sin necesidad de un título, estos tres oficios señalados por la inteligencia artificial destacan por su alta demanda, estabilidad y buenas oportunidades.

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada en la vida cotidiana y para tomar decisiones importantes en distintos ámbitos. En este contexto, cada vez es más común consultar sobre carreras, títulos y oficios convenientes en el escenario laboral actual.

En este sentido, la IA destacó tres oficios que se consideran los más recomendables actualmente, gracias a su demanda laboral, estabilidad, posibilidad de crecimiento económico y, además, la baja probabilidad de ser reemplazados por la tecnología en el corto plazo.

Técnico en electricidad o instalaciones eléctricas Si bien requiere capacitación, se trata de un oficio práctico que no necesita título universitario. La demanda sigue creciendo debido a la cantidad de construcciones, industrias y tareas de mantenimiento en hogares.

Desarrollador web o programador junior Aunque la programación suele asociarse con estudios universitarios, la IA resalta que cursos cortos y bootcamps permiten aprender y acceder al mercado laboral sin un título. Este oficio se caracteriza por su buena salida laboral y sueldos competitivos.

Argentina Programa es una capacitación en programación gratuita y virtual. Foto: Pixabay Para ser programador no es necesario obtener un título universitario aunque si contar con capacitación. Foto: Pixabay Técnico en gastronomía o chef especializado La gastronomía mantiene alta demanda, especialmente para cocineros especializados en repostería, panadería o cocina internacional. La práctica y la experiencia suelen tener más valor que un título formal.