Meta AI en WhatsApp: cómo eliminarlo y qué riesgos implica mantenerlo activo

Meta AI llegó a WhatsApp y genera dudas sobre privacidad. Te contamos cómo limitar esta inteligencia artificial y qué implica dejarlo activo.

La privacidad sigue siendo una de las principales preocupaciones frente al avance de la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial ya forma parte de todos los aspectos de nuestra vida y es por eso que hace algunos meses la app de mensajería más usada del mundo, WhatsApp, incorporó Meta AI. Este asistente virtual, integrado al sistema, permite hacer preguntas y ofrece recomendaciones personalizadas, pero también genera dudas sobre la privacidad y el control de los datos.

Muchos usuarios reportan que Meta AI aparece sin haberlo solicitado, lo que puede resultar invasivo. Por eso, surge la necesidad de conocer cómo reducir su visibilidad o evitar su uso.

META Meta AI ya está presente en WhatsApp, pero no todos los usuarios están contentos con su llegada. Foto: Archivo Cómo desactivar Meta AI en WhatsApp Si bien no se puede desactivar completamente la inteligencia artificial dentro de WhatsApp, se pueden seguir algunas medidas para limitar su presencia:

No interactuar con el asistente: evitá iniciar conversaciones con Meta AI o usar la barra de búsqueda donde aparece.

Revisar permisos de la app: desde la configuración del teléfono, podés limitar el acceso de WhatsApp a ciertos datos como ubicación, micrófono o contactos.

Actualizar la app con precaución: algunas versiones nuevas integran más funciones de IA. Si preferís evitarlas, podés mantener una versión anterior, aunque esto implica riesgos de seguridad.

Configurar privacidad desde Meta: si usás otros servicios de Meta (como Facebook o Instagram), revisá las opciones de privacidad vinculadas a tu cuenta.