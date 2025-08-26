Curso gratuito de ChatGPT: cómo aprender a usar la IA paso a paso
Un curso abierto al público que enseña a crear prompts, optimizar contenido y aplicar la inteligencia artificial en tareas cotidianas y profesionales.
En la era de la inteligencia artificial, no basta con hacer preguntas sin más: entender cómo formular un buen prompt se vuelve clave para obtener respuestas útiles, precisas y adaptadas a cada necesidad. Dominar esta habilidad permite aprovechar al máximo herramientas como ChatGPT y transformar la interacción en un recurso estratégico.
En este contexto, Claseflix lanzó un nuevo curso gratuito de ChatGPT, una capacitación abierta al público que enseña a crear prompts, optimizar contenido y aplicar la inteligencia artificial en tareas cotidianas y profesionales.
El portal de cursos abiertos Claseflix incorporó una formación gratuita dedicada a ChatGPT, con la que los usuarios pueden aprender a generar prompts efectivos, producir contenido optimizado y aplicar la inteligencia artificial en comunicación, marketing y productividad personal. La capacitación es libre y no requiere inscripción previa.
Accede al curso gratuito de ChatGPT
El curso tiene una duración estimada de cuatro horas y está orientado a personas sin experiencia previa en el uso de herramientas de IA. Entre los temas principales se incluyen las bases de ChatGPT, la creación y optimización de prompts, la simplificación de información compleja, la corrección de datos y los fundamentos de la redacción digital.
Además, se abordan aspectos aplicados a la generación de contenido, el diseño de campañas de marketing y comunicación, y la planificación de rutinas de trabajo automatizadas. También ofrece consejos prácticos para la preparación de entrevistas laborales y la mejora de la comunicación escrita.
Según la descripción publicada, el curso busca mostrar cómo ChatGPT puede utilizarse para ahorrar tiempo, organizar horarios y automatizar tareas repetitivas. La propuesta también incluye ejemplos de traducción y adaptación de textos a diferentes idiomas, así como ejercicios de creación en áreas más creativas, como la generación de letras de canciones.
Si bien la plataforma aclara que los cursos no cuentan con certificación oficial, remarca que constituyen una herramienta útil de aprendizaje abierto. Con esta propuesta, se amplía la oferta de capacitaciones gratuitas y abiertas al público. El curso de ChatGPT se suma a un catálogo que ya incluye contenidos sobre herramientas digitales, marketing, programación y productividad.