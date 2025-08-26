Curso gratuito de ChatGPT: cómo aprender a usar la IA paso a paso

Un curso abierto al público que enseña a crear prompts, optimizar contenido y aplicar la inteligencia artificial en tareas cotidianas y profesionales.

En la era de la inteligencia artificial, no basta con hacer preguntas sin más: entender cómo formular un buen prompt se vuelve clave para obtener respuestas útiles, precisas y adaptadas a cada necesidad. Dominar esta habilidad permite aprovechar al máximo herramientas como ChatGPT y transformar la interacción en un recurso estratégico.

En este contexto, Claseflix lanzó un nuevo curso gratuito de ChatGPT, una capacitación abierta al público que enseña a crear prompts, optimizar contenido y aplicar la inteligencia artificial en tareas cotidianas y profesionales.

El portal de cursos abiertos Claseflix incorporó una formación gratuita dedicada a ChatGPT, con la que los usuarios pueden aprender a generar prompts efectivos, producir contenido optimizado y aplicar la inteligencia artificial en comunicación, marketing y productividad personal. La capacitación es libre y no requiere inscripción previa.

image Claseflix lanzó un curso en línea para aprender a usar ChatGPT en distintas áreas. Accede al curso gratuito de ChatGPT El curso tiene una duración estimada de cuatro horas y está orientado a personas sin experiencia previa en el uso de herramientas de IA. Entre los temas principales se incluyen las bases de ChatGPT, la creación y optimización de prompts, la simplificación de información compleja, la corrección de datos y los fundamentos de la redacción digital.

Además, se abordan aspectos aplicados a la generación de contenido, el diseño de campañas de marketing y comunicación, y la planificación de rutinas de trabajo automatizadas. También ofrece consejos prácticos para la preparación de entrevistas laborales y la mejora de la comunicación escrita.